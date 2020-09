In vista della serie TV che racconterà le sue adrenaliniche avventure motoristiche, l’asturiano parteciperà alla trasmissione condotta da Pablo Motos, in onda sul canale Antena 3 della televisione spagnola

Ne avrà di storie da raccontare Fernando Alonso, il cui ritorno in Formula 1 dopo due anni di assenza si fa sempre più vicino. Solo pochi mesi fa, aveva categoricamente escluso di rimettere piede nella Classe Regina, e lo aveva fatto proprio davanti alle telecamere dell’ironico talk show iberico; ma adesso, le cose sono cambiate, e Fernando tornerà a calarsi in un abitacolo di una vettura di Formula 1, proprio con la stessa scuderia con cui è diventato bicampione del mondo nel 2005 e 2006. La Renault, dall’anno prossimo “Alpine”, ha infatti firmato un contratto con lo spagnolo, che tenterà di rifarsi dagli ultimi deludenti anni in McLaren.

Non perdetevelo: Alonso ospite al “El Hormiguero” giovedì prossimo!

UNA VITA TUTTA ADRENALINA E MOTORI

Come riporta Soymotor.com, alle ore 21:45 di giovedì 24 settembre, andrà quindi in onda la puntata de “El Hormiguero” con un ospite speciale. In studio ci sarà infatti Fernando Alonso, pronto a raccontare delle sue sfide in pista e non. Il 2019 per lo spagnolo è stato ricco di emozioni e nuove avventure, come le 500 Miglia di Indianapolis e la Dakar, tanto per fare due esempi. Ma, Fernando non si è certo fermato qui; ha mostrato tutta la sua classe e voglia di superare ogni limite, cimentandosi prima nel campionato del mondo Endurance, e in un nuovo e attesissimo capitolo in Formula 1 poi.

I tanti tifosi del pilota asturiano potranno dunque iniziare a godersi il racconto delle sue numerose e coraggiose imprese in attesa di assistere alla scrittura di un inedito capitolo, pronto a scaldare gli animi.