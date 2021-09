Alonso è pronto a dare il meglio per il GP di Russia

Fernando Alonso spera di cogliere ogni opportunità che si presenterà al GP di Russia

Fernando Alonso sa di non aver avuto successo in passato al GP di Russia, ma non esclude che le due Alpine potranno totalizzare punti domenica. Il pilota asturiano recentemente ha affermato che potrebbero non avere la monoposto migliore del centro gruppo, ma in gara tendono a sfruttare al massimo le opportunità che si presentano. A Sochi, dove i turni 2 e 3 di solito danno “gioco” all’inizio, spera di continuare su quella linea.

“Ho corso a Sochi cinque volte e sarà bello tornarci questo fine settimana. In passato non ho avuto grandi sabati lì, ma in gara ho recuperato parecchie posizioni. Spero che vada meglio quest’anno, magari effettuando delle buone qualifiche il sabato e recuperando diversi posizioni in gara. Dobbiamo continuare a totalizzare punti come abbiamo fatto al Gran Premio d’Italia e sfruttare tutte le opportunità che si presenteranno“ dichiara il pilota asturiano.

BELL’ATMOSFERA IN ALPINE, MA I GRANDI TRAGUARDI ARRIVERANNO NEL 2022

Fernando Alonso è tornato in Formula 1 dopo due stagioni di stop dalla stessa. Il pilota di Oviedo afferma che finora è stato tutto molto divertente e mette in evidenza la grande atmosfera che si respira nel team Alpine con Esteban Ocon. “E’ già stata una stagione lunga, ma mi piace molto tornare in pista e gareggiare. Le vetture sono fantastiche da guidare e l‘atmosfera di squadra che stiamo costruendo è molto positiva” ha aggiunto il pilota di Oviedo.

D’altra parte è consapevole che tutte le speranze sono riposte nella stagione del 2022 a causa del cambio regolamentare, seppur non dimentica il resto di questa stagione. Infatti continuerà a dare il massimo, come sempre. “Siamo fiduciosi per la prossima stagione, ma dobbiamo goderci il resto di quest’anno. Continuerò a spingere per ottenere il meglio da me stesso e anche dalla vettura”, conclude Fernando Alonso.