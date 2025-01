Volkswagen, il nuovo scandalo è peggio del Dieselgate | Un disastro di proporzioni colossali alle porte

Che disastro in casa Volkswagen, il nuovo scandalo sembra essere peggiore del dieselgate, ecco di cosa si tratta.

Si mette male per la casa automobilistica Volkswagen. Come se non bastassero le difficoltà che tutte le aziende del settore stanno vivendo per via del dilagante utilizzo delle automobili elettriche, adesso un vero e proprio scandalo ha colpito l’azienda tedesca.

Purtroppo anche le grandi case automobilistiche cadono in alcuni errori che potrebbero letteralmente rivoluzionare il loro mercato e il pensiero che ogni consumatore ha i loro confronti. Volkswagen sicuramente è uno dei marchi automobilistici più apprezzati da tutti coloro che utilizzano la vettura per spostarsi quotidianamente.

Questa volta, però, il pasticcio sembra essere di proporzioni veramente bibliche, con l’azienda che si sarebbe messa veramente nei guai per aver violato la privacy di molti moltissimi automobilisti.

In un momento in cui si pone particolare attenzione sul rispetto della privacy, un comportamento di questo genere di sicuro non ucciso aspettava dalla casa automobilistica che da sempre riscuote un importante successo. Probabilmente il cambiamento che sta avvenendo all’interno del mercato, sta mettendo in seria difficoltà anche il colosso.

Volkswagen è finita nei guai

Quello a cui proprio in questi anni ci stiamo abituando, sono vetture sempre più tecnologiche, che avrebbero il compito di semplificare il modo in cui ci si mette alla guida e ci si spostano da un luogo all’altro. Fino ad oggi probabilmente si dava per scontato il modo in cui si guida la propria vettura, mentre invece adesso, si fa particolare attenzione ad ogni singolo elemento.

Volkswagen è una delle case automobilistiche in grado di proporre soluzioni tecnologicamente avanzate e molto apprezzate. Purtroppo, però, quello che è stato scoperto non piacerà veramente a nessuno. Sembra che Volkswagen abbia provveduto a rilevare alcuni dati, che probabilmente non dovevano essere realmente raccolti.

Uno scandalo di proporzioni bibliche

Inutile nasconderlo quello che ha colpito Volkswagen è uno scandalo di grandi dimensioni.è stato svelato dal Chaos Computer Club, nota organizzazione di hacker tedesca che avrebbe dimostrato come il gruppo automobilistico sarebbe in grado di raccogliere sistematicamente dei dati sulla circolazione di centinaia a centinaia di automobili, il vero problema è che non ci si affermati solo alle vetture Volkswagen ma anche Audi, Skoda e Seat. Addirittura tra i dati raccolti ci sarebbero anche le posizioni dei veicoli a motori spenti.

Quello che si tema e che non vengono rispettati i limiti per quello che riguarda la privacy. I dati potrebbero essere utilizzati in maniera scorretta e questo sarebbe un problema per la sicurezza nazionale. La piccola beffa è che attualmente Volkswagen viene criticata per ciò che succede anche in casa Tesla, ma che ha un risvolto molto meno negativo.