Vettel e l’importanza della morale in Formula 1

Continuano i commenti del pilota Aston Martin sul mondo della Formula 1; dopo l’ambiente, anche i guadagni del Circus sono passati sotto l’attento occhio del tedesco

Negli ultimi mesi Sebastian Vettel si sta rendendo protagonista di alcune importanti riflessioni che, sotto diversi aspetti, vedono come protagonista la stessa Formula 1. In particolar modo, mentre il mondiale si avvia verso la conclusione e si appresta ad affrontare gli appuntamenti di Arabia Saudita e Qatar, il tedesco ha posto all’attenzione un tema molto delicato: i guadagni del Circus.

Pur comprendendo l’incentivo finanziario e l’imponente meccanismo che uno sport come la Formula 1 porta con se, Vettel si è dimostrato sempre più esplicito nelle proprie convinzioni. Secondo il tedesco, alcuni guadagni non sarebbero del tutto “puri” e molto spesso il tema del denaro assumerebbe tratti fin troppo significativi per il Circus, che invece dovrebbe concentrarsi sull’aspetto morale, rendendolo preponderante.

LA FORMULA 1 PUÒ ESSERE UNO SPORT MORALE?

“Ci sono molte nazioni in cui ci rechiamo e molto denaro che riceviamo che, in qualche modo, non è del tutto puro. É una cosa difficile da affrontare, ovviamente. Ma alcuni Paesi stanno meglio di altri in questo senso. Penso che sia sbagliato recarsi in certi luoghi. Questo perché, se si guardasse all’aspetto morale, si direbbe semplicemente di no. Ma ovviamente, a livello finanziario, capisco che ci sia un grosso incentivo economico per la Formula 1“.

Queste sono le parole che Vettel ha rilasciato in un’intervista al New York Times, consapevole di essere solo una voce fra tante e di non avere grosse probabilità di influenzare il prossimo calendario della Formula 1. Tuttavia, secondo il pilota Aston Martin, un discorso analogo potrebbe essere fatto anche in termini di rispetto per gli addetti ai lavori. Secondo il tedesco, che in realtà si è fatto portavoce dell’intera scuderia, la Formula 1 starebbe mettendo in difficoltà diversi membri dello staff. Per questo il campione del mondo ha avanzato la richiesta di essere più responsabile nelle proprie scelte.

“Credo che, come organizzazione più ampia, la Formula 1 debba comprendere di avere delle responsabilità. Ognuno di noi, ognuno dei suoi membri deve imparare e crescere consapevole delle proprie azioni, ma anche delle conseguenze che ne possono derivare. Che si tratti di ospitare un evento per il Circus, di gestire un’azienda, di vendere un prodotto. Dobbiamo tutti iniziare a essere responsabili e ad assumerci l’importanza del peso delle nostre azioni“.