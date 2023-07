Ufficiale: 24 gare previste nel calendario 2024

Ufficiale: l’organizzazione del Circus ha finalmente ufficializzato quelle che saranno le tappe per il calendario del 2024, ma vediamo insieme i dettagli

Le intenzioni dello scorso anno erano state chiare: più intrattenimento e più gare. Difatti, per questo anno, l’organizzazione della Formula 1 ha puntato ad un calendario formato da 24 tappe. Il calendario del 2024 da il via alla prima gara nel weekend del 2 Marzo, terminando con quella di Abu Dhabi l’8 Dicembre. Nonostante le tappe, mai state così numerose per un campionato di Formula 1, nulla è stato lasciato al caso. Proprio per questo, Stefano Domenicali sembra si sia assicurato di correggere tutte quelle problematiche lasciate al calendario attuale, come lo spostamento da una parte all’altra del globo.

I punti chiave per il prossimo anno

Il boss della Formula 1, Stefano Domenicali ha dovuto studiare attentamente le tappe per il prossimo anno. Tenendo in stretta considerazione la logistica e le condizioni meteorologiche più adatte per ospitare un evento così impegnativo. A questo punto, a parlare è il CEO del Circus che si apre così ai microfoni della stampa: ” Voglio innanzitutto ringraziare tutti i partner e i promoter per la realizzazione di questo calendario. Il nostro obbiettivo è quello di continuare questo viaggio verso un calendario più sostenibile.”

“Un impegno che portiamo avanti con continuità in quanto parte del nostro progetto Net Zero 2023. Abbiamo tante gare ancora per questo 2023, inclusa l’inaugurazione del circuito di Las Vegas, ma i nostri fan già non vedono l’ora di vedere il calendario per il prossimo anno. Inoltre abbiamo pensato ad un calendario più efficiente in termini di logistica. Spostare lo staff da una parte e l’altra del mondo può essere stressante.” In seguito, il boss italiano chiude l’intervista, ringraziando tutti coloro che prendono parte all’organizzazione e che hanno lavorato insieme per studiare i progetti previsti per l’anno successivo.