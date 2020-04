Il team principal Mercedes conferma il proprio investimento nella Casa britannica, ma senza influenzare il suo ruolo nel Circus

Toto Wolff ha acquistato azioni in Aston Martin, pur rimanendo in Mercedes. Secondo quanto riferito da Motorsport.com, Wolff detiene ora una quota del 4,77%, ma per un problema di diritti equivarrà al 0,95% della società. Ricordiamo che la società madre Mercedes Daimler è azionista di Aston Martin da tempo, cioè dopo aver concordato un accordo nel 2013 per il 5% delle azioni senza diritto di voto.

Un portavoce Mercedes ha dichiarato: “Questo investimento rappresenterà una partecipazione dello 0,95% nella società. Si tratta di un investimento finanziario, il ruolo esecutivo di Toto con Mercedes non ne saranno interessati”.

NESSUN CAMBIO DI SQUADRA

Vedremo Wolff nel team Formula 1 di Aston, magari portando con sé Lewis Hamilton? Assolutamente no. “Sono all’ottavo anno qui. Adoro lo sport e questa squadra. Tuttavia, sono un pò sorpreso dalla svolta degli eventi durante l’inverno e dal comportamento delle persone. Naturalmente, ciò ha a che fare anche con la mia decisione su cosa fare nel 2020 e oltre. Ma sono e rimarrò a capo della Mercedes Motorsport e del boss della Formula 1, e nulla cambierà nel breve periodo”, aveva dichiarato recentemente ai media austriaci.