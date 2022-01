Test Bahrain 2022: spettatori ammessi al circuito

Il Bahrain apre le porte al pubblico e accoglie gli appassionati in occasione dei test pre-stagionali

Buona notizia per gli appassionati di Formula 1 di tutto il mondo. Se, per la prima tranche di test pre-stagionali 2022 a Barcellona, non sarà possibile accedere alla pista per le recenti normative anti Covid-19, né seguire l’evento live in TV (sarà successivamente disponibile sul sito ufficiale della Formula 1 un video di highlights), per il Bahrain la storia cambia.

Gli organizzatori hanno infatti comunicato attraverso i profili social del circuito che, dal 10 al 12 marzo 2022, il pubblico potrà essere presente sulle tribune per salutare le nuove monoposto sfrecciare sull’asfalto.

“Siamo pronti ad ospitare i test pre-stagionali di Formula 1 dal 10 al 12 marzo. Le sessioni saranno aperte agli spettatori con modalità e dettagli che verranno annunciati nei prossimi giorni“, si legge in un tweet pubblicato oggi dal Bahrain International Circuit. Il Circus spera così di poter conquistare un’altra buona fetta di follower grazie a una copertura mediatica rinforzata, cavalcando l’onda dell’ultimo chiacchieratissimo GP della passata stagione.

BREAKING: We’re set to host the F1 pre-season testing from 10 – 12 March. The sessions will be open for spectators with ticketing arrangements and details to be announced over the next few days.#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/q8jcHstTx1 — Bahrain Int. Circuit (@BAH_Int_Circuit) January 17, 2022

SI ACCENDONO I MOTORI, MA NON SOLO…

Una consolazione per chi vuole assistere, anche solo da lontano, ai test, quest’anno attesissimi per il drastico cambio regolamentare. Le vetture che scenderanno in pista avranno infatti un aspetto molto diverso e inaugureranno ufficialmente una nuova era di Formula 1.

Ma non si darà spazio solo ai motori. Come sottolinea F1i.com, tutti i possessori del biglietto per il GP del Bahrain, il primo appuntamento della stagione, avranno diritto all’accesso al live show del famoso e apprezzatissimo DJ e cantautore olandese Afrojack, che si terrà la sera del 18 marzo. Per chiunque fosse interessato, i pass per entrambi gli eventi sono ancora disponibili sul sito ufficiale del circuito.