Sinner celebra Antonelli: “Giornata speciale per l’Italia”

Con Sinner e Antonelli, l’Italia torna sul gradino più alto

Dopo il trionfo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Cina, anche Jannik Sinner ha voluto elogiare il giovane pilota. Il tennista altoatesino gli ha dedicato un messaggio proprio durante il discorso di accettazione del titolo all’Indian Wells Open. Antonelli è diventato il secondo vincitore più giovane di sempre in un Gran Premio di Formula 1, trasformando la pole position in vittoria e respingendo gli attacchi del compagno di squadra George Russell e delle Ferrari di Lewis Hamilton e Charles Leclerc.

“Non ha niente a che fare con il tennis, ma è stata una giornata speciale per l’Italia perché sono un grandissimo fan della Formula 1 e avere un italiano molto, molto giovane, come Kimi, che riporta l’Italia in cima è fantastico“, ha dichiarato il tennista 24enne dopo aver conquistato a sua volta la vittoria a Indian Wells. “È incredibile, quindi grazie. Grazie Kimi. Grazie Formula 1 e ci vediamo tutti l’anno prossimo“.

Tutta l’emozione di Kimi dopo il trionfo a Shanghai

Antonelli era visibilmente emozionato dopo aver tagliato il traguardo e conquistato la sua prima vittoria in Formula 1. “Che giornata incredibile! Questa vittoria è la realizzazione di uno dei sogni che ho fin da quando ho guidato per la prima volta un go-kart“, ha dichiarato nel debrief della Mercedes. “Voglio ringraziare la mia straordinaria famiglia e l’incredibile team, sia di Lauda Drive sia di Morgan Drive. Non ce l’avrei mai fatta senza di loro e significa tantissimo ottenere questa prima vittoria. È stato un momento molto speciale per tutti noi“.

“La gara in sé non è stata facile. Ho perso una posizione in partenza e ho dovuto lottare per tornare davanti. Poi abbiamo dovuto gestire la ripartenza dopo la safety car, cosa che non è stata semplice con la mescola Hard. È stato difficile far lavorare le gomme, ma fortunatamente ci siamo riusciti prima di sentire la pressione di chi era dietro. È stato un ottimo modo per chiudere il primo double-header della stagione, ma c’è ancora molto lavoro da fare. Non diamo nulla per scontato e ci assicureremo di lavorare duramente in vista del Giappone per arrivare a Suzuka nella posizione più forte possibile“.