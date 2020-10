Sainz: “L’uscita di Honda dalla Formula 1 è una brutta notizia”

Carlos Sainz, attuale pilota McLaren, parla riguardo l’uscita di Honda dalla Formula 1

È annuncio di queste settimane l’uscita di Honda, storico fornitore di motori nipponico, dalla Formula 1. Scelta che ha colto di sorpresa tutti, i team in primis, ma anche piloti e fan. Lo spagnolo Carlos Sainz afferma che questa è stata una pessima notizia per tutti, e non condivide appieno le ragioni per cui Honda ha deciso di uscire dal Circus.

Durante una conferenza stampa, parla Sainz: “L’uscita di Honda non è una buona notizia, anzi, tutt’altro. È davvero una brutta notizia per la Formula 1. In ogni caso, è chiaro che il motivo per cui se ne vanno sia il loro interesse per l’elettrico. E questa non mi sembra essere l’idea che la Formula 1 dovrebbe avere per il suo futuro”.

Lo spagnolo, inoltre, afferma che lasciare l’era ibrida significherebbe uno spreco significativo di denaro che la Formula 1 non può permettersi al momento: “La Formula 1 ha speso davvero molti soldi per la tecnologia ibrida e ne siamo tutti sbalorditi. I costruttori ne sono rimasti strabiliati, ed è stata un’innovazione che, tuttora, funziona bene. È costata, però, davvero un sacco di soldi e non so se la Formula 1 si possa permettere di spendere più denaro in questo momento. Bisogna valutare tutte le possibilità che ci sono e decidere cosa vale la pena sviluppare o meno”.

HONDA LASCIA: MA RED BULL E ALPHATAURI?

È importante ricordare che l’uscita di scena di Honda ha lasciato i team di Red Bull e di AlphaTauri senza un fornitore di unità motore per la stagione 2022. I giapponesi hanno già offerto il loro aiuto in modo che queste scuderie possano proseguire con lo sviluppo del motore Honda, tuttavia, il problema del fornitore motori persiste. Nulla è certo, e bisognerà attendere, quindi, notizie concrete riguardo questo argomento.