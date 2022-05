Ritorno di Vettel in Red Bull? Mai dire mai

Il sodalizio con la Red Bull ha assicurato a Sebastian Vettel la vittoria di ben quattro campionati del mondo consecutivi tra il 2010 e il 2013. Ora il tedesco non esclude un ritorno alle origini

L’ex ferrarista Sebastian Vettel non sta attraversando un periodo facile negli ultimi anni. Dopo essere stato lasciato a piedi dalla scuderia del Cavallino Rampante, il passaggio all’Aston Martin avrebbe dovuto essere la sua occasione per tornare alla ribalta. Nonostante il podio di Baku e qualche buon risultato, il quattro volte campione del mondo sembra però condannato a rimanere incastrato nel midfield.

Non stupisce quindi che il tedesco non escluda un’inversione di rotta e non si dica del tutto contrario a un ritorno in Red Bull. Le sue parole rimangono sul vago, ma fanno intendere che non voglia scartare alcuna possibilità: “Non parlo con Christian (Horner) da un po’, quindi non lo so. Il tempo lo dirà“, ha infatti dichiarato al portale britannico Formula1News.

Per il momento Vettel rimane concentrato sull’Aston Martin

Nonostante la possibilità di considerare un ritorno a Milton Keynes, Sebastian rimane focalizzato sul presente. “In questo momento sono completamente concentrato sull’Aston Martin e abbiamo una montagna davanti a noi che stiamo cercando di scalare“, sono state le parole di Vettel.

Una dichiarazione che sicuramente è stata accolta con favore dal team principal della scuderia, Mike Krack, che sostiene che il suo obiettivo principale sia quello di rinnovare il contratto del proprio pilota almeno per un’altra stagione.

Krack è tuttavia consapevole che per raggiungere tale obiettivo bisognerà apportare miglioramenti alla sua monoposto: “Capisco perfettamente i suoi commenti, vuole che si progredisca, che la vettura faccia un passo avanti. Non è un pilota che si accontenta e sta a noi dargli lo strumento di cui ha bisogno per distinguersi”.

“Per ora non parlerò di contratti, ma ovviamente vuoi avere un pilota come Sebastian Vettel motivato e dargli l’auto che merita. Penso che saremmo falsi se dicessimo che on vogliamo che resti con noi“, sono state infine le parole del lussemburghese.