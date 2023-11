Monza e Imola, rinnovo imminente con la Formula 1

I due circuiti italiani , Imola e Monza , vicini al rinnovo con l’organizzazione della Formula 1 ,a parlare della questione è il presidente dell’Aci, Angelo Damiani

Come è ben noto ai tifosi italiani, il calendario della Formula 1 ha ben due circuiti italiani al suo interno: Imola e Monza. I due tracciati, sono sempre stati un grande successo in termini di attrattiva con i tifosi, e inoltre hanno segnato la storia della Formula 1, divenendo ormai dei circuiti storici, insieme a Monaco. Tuttavia, nel 2023 l’importanza di questi circuiti, insieme alla loro storicità , hanno iniziato a vacillare sotto gli occhi dell’organizzazione, che mira sempre all’avanguardia dello sport.

Non si parla solo di avanguardia, ma anche del mantenimento delle strutture e come queste siano in grado di ospitare un evento così grande come la Formula 1. Proprio quest’anno, Imola ha dovuto affrontare una grande prova del nove , con le alluvioni che hanno colpito l’intera regione nel mese di maggio. E che a causa di queste, si è visto l‘annullamento del Gran Premio nella giornata di giovedì. Nonostante le condizioni tuttavia, sembra che il 2023 sia l’anno del rinnovo per i due circuiti italiani, pronti a rimettersi in gioco con le loro promesse.

A parlare della questione infatti , è il presidente dell’Aci, Angelo Sticchi, che si apre così sul rinnovo imminente. “Abbiamo già un accordo. Abbiamo solo bisogno di ultimare gli ultimi dettagli, in vista della conferma dei due Gran Premi, Monza e Imola per i prossimi 5 anni. Avere due Gran Premi in Italia nel calendario fino al 2030, sarebbe un obbiettivo fantastico da raggiungere. Siamo intenzionati a firmare un pre-contratto prima della fine del 2024. Per Imola la situazione è chiara, perchè l’Emilia Romagna ha promesso l’ultimazione dei lavori di rinnovo entro il 2024. Con Monza è un po’ piu delicata, visto l’area di collocazione del circuito, bisognerà attendere l’accordo con il comune di Monza.“