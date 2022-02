Mercedes conferma la presenza di Hamilton

Dopo Abu Dhabi Hamilton tornerà in Formula 1? La Mercedes conferma la sua presenza

Al termine della stagione 2021, dopo il GP di Abu Dhabi, Lewis Hamilton ha deciso di abbandonare i social e prendersi del tempo per sè. Nel lungo periodo in cui non abbiamo avuto notizie ci siamo chiesti tante volte se il sette volte Campione del Mondo avesse ancora voglia di correre in Formula 1 o se stesse pensando al ritiro. Infatti, al termine dell’ultima gara, interrogato sul suo futuro, aveva risposto “vedremo il prossimo anno” e Toto Wolff aveva dichiarato di non poter garantire che Lewis ci sarebbe stato. Tuttavia, quando manca poco più di un mese all’inizio del mondiale 2022, la Mercedes ha confermato la presenza di Hamilton al fianco di Russell.

Il team tedesco ha effettivamente confermato il posto del britannico in pista, riferendosi a lui come uno dei loro piloti prima del lancio della W13. Dopo il lungo periodo di silenzio, Hamilton ha pubblicato una foto su Instagram annunciando il suo ritorno. Così, la Mercedes ha successivamente condiviso una sua foto con tuta e casco mentre guarda un muro pieno di messaggi d’amore e supporto.

PRESENTAZIONE W13: HAMILTON CI SARÀ

Se i post sui social ci suggerivano un ritorno di Hamilton, ebbene, la conferma della sua presenza l’ha data proprio Mercedes in un suo comunicato. Ha infatti sottolineato la presenza dei due piloti durante il lancio della monoposto 2022: “Venerdì 18 febbraio sveleremo ufficialmente la nostra prima vettura di questa nuova era: la Mercedes-AMG F1 W13 E Performance”, hanno riportato.

“La nostra vettura sarà mostrata in una presentazione di lancio digitale che sarà trasmessa in diretta sui nostri canali social media. Il live streaming sarà ospitato sui nostri account ufficiali YouTube, Facebook, Twitter, nonché sui canali Mercedes-AMG, altri canali partner e canali di trasmissione selezionati. – continua – Sarà un evento mattutino, che inizierà alle 9:00 GMT e sarà trasmesso in streaming dal circuito di Silverstone“.

“Sarà inoltre possibile ascoltare i nostri piloti 2022, Lewis Hamilton e George Russell e il nostro team principal e CEO, Toto Wolff. Anche il direttore tecnico Mike Elliott e l’amministratore delegato di Mercedes AMG High Performance Powertrains, Hywel Thomas, parleranno in modo più dettagliato dei cambiamenti di questa stagione. Farà parte dello spettacolo anche la nostra line-up junior team 2022″, hanno così concluso.