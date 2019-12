Massa: “Alonso in Formula E? Con lui tutto è possibile”

Il trentottenne brasiliano vede la Formula E nel futuro dell’ex compagno di team asturiano

Il futuro di Fernando Alonso potrebbe essere in Formula E, almeno secondo quanto dichiarato da Felipe Massa. I due ex Formula 1 sono stati compagni di team in Ferrari per quattro stagioni, dal 2010 al 2013, prima dell’approdo da parte del brasiliano in Williams.

Dopo il definitivo ritiro dalla Formula 1 al termine del 2018, Massa ha cominciato la sua esperienza in Formula E. Giunto all’inizio della sua seconda stagione, l’ex Ferrari non ha ottenuto grandi risultati durante la sua prima annata, concludendo il campionato in quindicesima posizione assoluta, con un unico podio conquistato, nel Principato di Monaco.

A differenza del brasiliano, Alonso ha deciso di guardare oltre alle vetture formula, tentando prima la vincente esperienza nel WEC, per poi prepararsi alla sua prima avventura alla Dakar, alla quale l’asturiano prenderà parte tra pochi giorni.

“Penso che sarebbe più facile per me convincere Alonso ad andare in Formula E che per lui convincermi a fare la Dakar” – ha esordito Massa a Marca “Sono convinto che sia possibile per Alonso venire in Formula E in futuro. Con Fernando, tutto è possibile.”

Massa ha successivamente commentato l’imminente partecipazione del due volte campione del mondo di Formula 1 alla Dakar, una sfida estrema, ma tentata da diversi suoi predecessori quali Jacky Ickx, Clay Regazzoni e Patrick Tambay tra gli altri:

“Sarà una grande esperienza per lui e qualcosa di diverso per tutti i fan” – ha commentato – “Sarà molto difficile, è una grande sfida per qualsiasi pilota, quindi sarà bello vederlo competere lì. Non lo farei, ma sarebbe bello vederlo lì.”