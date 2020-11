Leclerc: “Schumacher una leggenda, Hamilton un rivale”

Lewis Hamilton è stato a lungo paragonato a Michael Schumacher, di cui ha infranto il record poche gare fa; ma c’è qualcuno a cui questo paragone non va proprio a genio…

Da un lato una leggenda della Formula 1, dall’altra un rivale. È questo che Charles Leclerc vede nel confronto tra il Hamilton e Schumacher. Certamente il britannico è stato autore di anni spettacolari insieme alla Mercedes, tant’è che è riuscito a eguagliare e poi infrangere il record di vittorie conquistate all’interno del Circus. Tuttavia, il continuo paragone tra le due grandi personalità del motorsport è qualcosa che stona all’orecchio del monegasco.

Leclerc ha riconosciuto il talento e i successi di entrambi, dichiarando però di non essere fan di questi confronti. In un’intervista rilasciata a Sport Bild, ha sostenuto: “Non mi piace comparare ere diverse. Non ho guidato contro certe persone, le monoposto erano molto diverse. Sono due fantastici piloti che hanno avuto un successo incredibile in Formula 1 ed entrambi meritano rispetto“.

DUE IMMAGINI DIVERSE

“Quando vedo Lewis in pista, non ho di lui la stessa immagine che avevo quando guardavo Schumacher, anche se come Michael, entrerà nella storia quando lascerà la Formula 1. Quando ero piccolo, guardavo sempre Schumacher in televisione.È per questo che lo percepisco in modo diverso. Rispetto molto Lewis, ma è anche uno dei miei concorrenti“.

Quello che il monegasco invidia un po’ al concorrente britannico è la possibilità di aggiungere alla sue collezione i caschi di due grandi nomi della Formula 1. Hamilton, infatti, può attualmente vantare di possedere sia quello di Schumacher che quello di Senna, un sogno che per Leclerc sarebbe meraviglioso: “Per me ci sono due grandi leggende e idoli in Formula 1: Ayrton Senna e Michael Schumacher. Solo ottenere un casco di uno dei due, sarebbe incredibile“.

Sport Bild ha colto l’occasione poi per chiedere a Leclerc se, al termine della stagione, scambierà il casco con Sebastian Vettel: “Volevo chiederlo a Seb, ma non l’ho ancora fatto. Sicuramente mi farebbe piacere scambiare il mio casco con il suo“. Del resto, per il monegasco gli anni passati al fianco di Vettel sono stati sicuramente molto utili per crescere personalmente e professionalmente, per cui anche solo questa condivisione rappresenterebbe un onore.