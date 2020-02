Leclerc, 130 giri a Jerez con le gomme 2021

Charles Leclerc in azione sul circuito di Jerez-Angel Nieto per conto di Pirelli testa gli pneumatici da 18 pollici da introdurre nel 2021

A pochi giorni dall’inizio dei test ufficiali per la stagione 2020 la Ferrari è già in azione in quel di Jerez de la Fronteira. Charles Leclerc ha concluso 130 giri raccogliendo dati con le gomme da 18 pollici, introdotte nel nuovo regolamento in vigore dal 2021. Per l’occasione il pilota monegasco ha utilizzato una SF90 modificata ad hoc per permettere l’utilizzo dei nuovi pneumatici.

Inizialmente i test erano programmati per la fine del 2019, ma le condizioni meteorologiche avverse hanno fatto slittare l’evento ai primi di febbraio. Le danze sono iniziate alle 10:45, quando la pista si è presentata in condizioni ottimali, cielo limpido e temperature oltre i 25ºC. Leclerc ha potuto così provare diverse mescole in una giornata senza contrattempi particolari.

Ahhh, it’s so good to be back in the car. 1st test day of 2020 done 🇪🇸 pic.twitter.com/N41egYxVsK — Charles Leclerc (@Charles_Leclerc) February 8, 2020

NON SOLO FERRARI

I dati ottenuti in questa sessione di test saranno molto utili tanto per Pirelli quanto per la scuderia di Maranello. Oltre alla Ferrari, anche Mercedes, Renault e McLaren hanno avuto la possibilità di provare le 18 pollici in precedenza. Tutto il materiale raccolto dai team sarà utile per la comprensione dei nuovi pneumatici e per lo sviluppo delle monoposto future. Dal 2021 le vetture seguiranno un concept completamente diverso da quelle attuali e comprendere il comportamento delle gomme sarà di cruciale importanza.

La compagine italiana avrebbe dovuto svolgere una seconda giornata di test, ma sembra non sarà così. Gli uomini del Cavallino Rampante saranno infatti occupati con la presentazione della monoposto ufficiale 2020 l’11 febbraio. L’evento si terrà al Teatro Municipale Romolo Valli a Reggio Emilia. La Ferrari sarà la prima scuderia a presentare la propria vettura, nonostante la Haas abbia già fatto trapelare alcune immagini per presentare la nuova livrea. Tutte le scuderie sono attese a partire dal 19 febbraio a Barcellona, al Circuit de Catalunya, per l’inizio dei test invernali.