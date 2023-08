Helmut Marko sulle difficoltà Alpine: “Andretti dovrebbe comprarla”

Dopo i numerosi addii in casa Alpine, sono molti a chiedersi cosa stia accadendo all’interno del team francese: si vociferano seri problemi di costi e a tal proposito, Helmut Marko avrebbe un’idea su come sanarli

Alpine, quanti problemi! Nonostante il terzo posto ottenuto al GP di Monaco da Esteban Ocon, la scuderia francese sta affrontando una delle stagioni più difficili. A complicarla ulteriormente sono stati gli abbandoni del team principal, Otmar Szafnauer, Laurent Rossi come CEO, il direttore sportivo Alan Permane e Pat Fry (il quale dovrebbe approdare in Williams). Tasselli importanti persi nel giro di poche settimane, a testimoniare la delicata situazione che si respira all’interno del team.

Recentemente il nuovo CEO, Luca De Meo, ha dichiarato come l’obiettivo di Alpine è quello di diventare “la Ferrari francese”. Per il manager italiano una parte indispensabile per ogni squadra, sono i suoi tifosi. Tuttavia, i problemi al momento sono ben altri. Durante Il GP del Belgio si vociferava nel paddock quanto Alpine fosse indietro rispetto ai suoi avversari( ben 30 cavalli di differenza.) Il team francese avrebbe chiesto alla FIA di porre fine a questa disparità entro il 2026, permettendo a tutti di poter battagliare. A tal proposito, si è espresso Helmut Marko, dando una sua visione su ciò che sta accadendo al team transalpino

Un futuro tutto da scrivere

“Andretti dovrebbe comprare il team Alpine, sarebbe meglio per tutti. La Formula 1 manterrebbe i suoi dieci team, Andretti potrebbe finalmente entrare e la Renault sarebbe ancora coinvolta”, ha dichiarato presso Sport1. Per il dirigente sportivo del team austriaco i problemi del team francese non sono legati solo su deficit di motore: ” Posso capire le loro difficoltà, ma non si tratta solo di prestazioni legate al motore. Se sei troppo indietro vuol dire che ci sono mancanze anche su altre parti della monoposto e questo dovrebbe farli riflettere sul loro operato” ha concluso

Andretti è da tempo che conversa con i vertici di Formula 1 e FIA per cercare di entrare come undicesimo team. Tuttavia, molte squadre non sarebbero d’accordo. Acquistare Alpine invece, garantirebbe a Renault di poter dedicare più tempo alla parte motoristica , puntare a ritornare agli albori di un tempo e permetterebbe ad Andretti il libero accesso in Formula 1. Nel frattempo, il team francese è già alla ricerca di un nuovo team principal che possa aiutarli alla rinascita e tra i principali indiziati spunta il nome di Mattia Binotto: sarà lui l’uomo Alpine?