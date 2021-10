GP Stati Uniti, Hamilton: “E’ stata dura”

Il diciasettesimo appuntamento del campionato è stato ospitato dal Nuovo Continente. Il GP degli Stati Uniti è stato uno scenario decisivo per la sfida mondiale tra Hamilton e Verstappen. I due rivali hanno battagliato sin dalla prima curva, dove ad avere la meglio è stato il pilota britannico. E’ stata l’astuzia del team Red Bull e l’ottima gestione dell’olandese a permettergli di sorpassare la Mercedes 44 e conquistare la leadership del GP. Verstappen saluta Austin allungando nella classica del campionato; Hamilton, invece, dovrà voltare pagina in fretta e concentrarsi sul prossimo appuntamento.

Tuttavia, il distaccato tra i due pretendenti al titolo è di soli 12 punti. Ciò significa che nulla è ancora certo e che Hamilton potrebbe ancora compiere l’impresa in cui nessuno è riuscito fino a ora. Vincendo l’ottavo titolo mondiale, il pilota britannico romperebbe il record di Schumacher alzando l’asticella un po’ più in alto. D’altro canto, Verstappen non rinuncerà facilmente al sogno di poter conquistare il primo titolo mondiale, riportando al Red Bull sul tetto del mondo dopo otto anni.

Austin, that’s a wrap! 🏆

The #USGP was a hard-fought battle, but @MercedesAMGF1 still collected a podium and points in the all-important title fight to remain at the top of the standings.

Next stop on the #F1 calendar: Mexico 🇲🇽 pic.twitter.com/w8a2W9nOjo

— PETRONAS Motorsports (@PET_Motorsports) October 24, 2021