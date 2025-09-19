GP Azerbaijan, McLaren: “Oggi è stato più difficile del previsto”

Venerdì di alti e bassi al GP dell’Azerbaijan per la McLaren

Un venerdì di alti e bassi quello appena concluso al GP dell’Azerbaijan per la McLaren. Nelle prove libere 1 a far registrare la miglior prestazione è stato Lando Norris con 1:42.704. A rivelarsi fortunato è Oscar Piastri che dopo un iniziale problema alla power unit riesce a concludere al secondo posto.

Situazione completamente diversa, invece, quella verificatasi nella seconda sessione. Norris conclude prima del previsto il weekend a causa di un errore che lo porta a sbattere con la posteriore sinistra contro il muretto. Il pilota australiano chiude la giornata al dodicesimo posto a causa di diversi tentativi imperfetti e una reprimenda dovuta al non rispetto della bandiera gialla.

Un episodio frustrante per Lando Norris

Il primo giorno di prove libere a Baku è stato piuttosto altalenante per il pilota britannico della McLaren. Il numero 4, dopo una prima sessione dominata, ha infatti concluso la seconda al decimo posto a causa di un errore che lo ha portato a sbattere al muro con la posteriore sinistra. “Un po’ frustrante aver commesso quell’errore, ma preferisco spingere e arrivare al limite. La giornata stava andando bene e la monoposto pure quindi siamo in una buona posizione. La concorrenza sembra vicina ma faremo il più possibile domani”, ha dichiarato il venticinquenne.

Una giornata tra difficoltà e imprevisti per Oscar Piastri

Giornata difficile anche quella dell’attuale leader del campionato piloti. Oscar Piastri ha concluso la prima sessione di libere in seconda posizione, graziato da una bandiera rossa durata circa venti minuti. Un avvenimento che ha permesso all’australiano di non perdere troppo tempo mentre la monoposto veniva controllata, a causa di un sospettato problema alla power unit.

La situazione non migliora nella seconda sessione. Diversi giri imperfetti e un contatto con il muro, che a lui non reca danni, lo portano a concludere al dodicesimo posto. “Una giornata difficile, il ritmo c’era ma non è stato facile da estrarre. Durante le FP1 abbiamo avuto un problema, ma il team è riuscito a riportarmi in pista e durante le FP2 abbiamo provato delle cose che sembravano farci progredire. La giornata è stata positiva, per certi aspetti, e attendiamo di vedere cosa riusciamo a fare domani”, ha ammesso il ventiquattrenne.

Le dichiarazioni di Andrea Stella

Quella di oggi è stata una giornata di prove libere segnata da diverse interruzioni. “È stato un venerdì caratterizzato da bandiere rosse e gialle che hanno interrotto entrambe le sessioni”, ha esordito Andrea Stella. “Durante le prime prove libere il team ha lavorato sulla power unit di Piastri per consentirgli di rientrare in pista e, fortunatamente, ha perso poco a causa della bandiera rossa. Norris ha sbattuto contro il muro durante la seconda sessione e questo lo ha portato a non riuscire a concluderla. Ma l’ha sfiorato pure Piastri”.

“Non abbiamo potuto esprimere il nostro vero potenziale. Le due sessioni di oggi ci hanno mostrato che domani ci aspetta una qualifica competitiva. Cercheremo di ottimizzare i dati raccolti oggi, nonostante le interruzioni, nell’ultima sessione di domani mattina”, ha concluso il team principal della scuderia di Woking.

