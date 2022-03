GP Arabia Saudita, Leclerc: “Nel Q3 ho dato tutto”

La partenza della gara di domani si preannuncia incandescente, con Ferrari e Red Bull a spartirsi le prime quattro posizioni

Nelle lunghe qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita, interrotte a causa dell’incidente che ha visto coinvolto Mick Schumacher, Charles Leclerc ha sfiorato il colpaccio. Il monegasco si è fermato a soli 25 millesimi dalla seconda pole position consecutiva. A batterlo, contro pronostico, non è stato Verstappen o il compagno di squadra Sainz, ma Sergio Pérez. Per il messicano della Red Bull si tratta della prima partenza al palo in carriera, arrivata alla dodicesima stagione in Formula 1.

La Ferrari, apparsa nuovamente velocissima, ha forse qualcosa di cui rammaricarsi. La pole position sembrava alla portata, e l’exploit di Pérez complica un po’ i piani per la domenica. Nonostante questo, i motivi per sorridere non mancano di certo. La Rossa si è infatti confermata ai massimi livelli su un circuito che, per caratteristiche, è molto diverso da Sakhir. E a dispetto della beffa maturata negli ultimi secondi del Q3, Charles Leclerc appare ottimista in previsione del Gran Premio.

Leclerc: “Sono contento del giro che ho fatto”

“Il giro mi è sembrato buono“, ha esordito ai microfoni il pilota monegasco. “Per l’intera durata delle qualifiche, è stata tutta una questione di tenere l’auto in pista senza errori. Sono contento del giro che ho fatto. Nel Q3 ho dato tutto. Forse avrei potuto guadagnare qualcosina qua e là, ma non mi aspettavo che Checo potesse realizzare un tempo del genere. Congratulazioni a lui, ha fatto un lavoro incredibile oggi“.

Archiviato dunque il Q3 con un secondo posto che sa di beffa, Leclerc non si scompone, e si proietta già alla partenza della gara. “Domani è un altro giorno: speriamo di partire bene!”, ha concluso il monegasco. Restiamo dunque in attesa di scoprire chi passerà in testa alla prima curva. Di certo, si preannuncia un Gran Premio molto combattuto e interessante.