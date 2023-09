F1 | Vasseur: “La Ferrari cerca punti importanti a Singapore”

Vasseur punta alla doppietta

Il cambiamento del layout della pista di Singapore, un circuito cittadino molto impegnativo per piloti e vetture, dovrebbe giocare a favore della Ferrari. Gli organizzatori hanno deciso di introdurre una modifica radicale al tracciato, modificando l’intera zona dalle curve 16 alla 19: sono state rimosse due chicane per creare un rettilineo in più sul quale fosse possibile il sorpasso. Vasseur punta ad accumulare più punti possibili, data anche la preparazione per questo specifico circuito.

Con la modifica del tracciato, la lunghezza del circuito è scesa a 4.940 metri e quindi ci sarà un giro in più da completare – 62 invece di 61 – ma il tempo sul giro dovrebbe essere ridotto di 12-15 secondi.

Fred Vasseur, dopo il podio di Carlos Sainz e il quarto posto di Charles Leclerc nel GP d’Italia, spera di continuare il momento favorevole delle rosse, anche se Singapore è un evento che va più nella direzione di Ungheria e Olanda, dove la Scuderia ha faticato molto a causa della mancanza di carico aerodinamico dell’SF-23. “Si torna in pista su un circuito completamente diverso da Monza: la pista di Marina Bay richiede grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace nella trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra le mura”.

Ferrari pronta a macinare punti

Il team principal francese conta sui suoi piloti per poter dare il massimo in un GP che chiede molto alla loro capacità di concentrazione e resistenza fisica.

“Trattandosi di una pista cittadina, il pilota a Singapore può fare una differenza ancora maggiore: abbiamo preparato la gara al meglio possibile al simulatore e metteremo Carlos e Charles in condizione di girare il più possibile, cercando di sfruttare al massimo il potenziale della SF-23. Veniamo da una gara emozionante a Monza, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un bel bottino anche a Singapore”.

A Marina Bay, quindi, la Ferrari non effettuerà quegli esperimenti di assetto nelle prove libere che hanno caratterizzato l’inizio del weekend di Zandvoort e che vedremo comunque in alcuni dei prossimi appuntamenti del mondiale. A Singapore scopriremo se il lavoro svolto per sviluppare la massima configurazione di carico aerodinamico darà i suoi frutti.