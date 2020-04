Ecco la data d’uscita di Formula 1 ® 2020

Tra le novità più attese, la modalità “La mia squadra”, che permetterà ai giocatori di creare il prorpio Team e sfidare le altre dieci scuderie presenti in griglia

10 luglio 2020: questa la data ufficiale del lancio del nuovo videogioco che vede protagonista la Classe Regina e i suoi eroi. Tante le novità attese: oltre alle nuove modalità di gioco, si potranno apprezzare anche i nuovissimi circuiti di Zandvoort e di Hanoi. Saranno poi disponibili la funzione schermo diviso e le auto esclusive di Michael Schumacher.

L’azienda britannica Codemasters sembra essere inoltre al passo coi tempi attuali, adattandosi agli ultimi sviluppi della Formula 1 e dando così la possibilità ai giocatori di correre una breve stagione da 10 o 16 gare, oltre a quella completa di 22 GP.

“La F1® 2020 promette di essere il nostro titolo più grande e innovativo fino ad oggi” – ha affermato Paul Jeal, direttore del franchising F1® di Codemasters. “I nostri giocatori principali apprezzeranno una profondità di gioco ancora maggiore con l’introduzione della nuovissima funzione ‘My Team’, insieme a tre lunghezze di stagione personalizzabili, che consentono di scegliere le proprie piste preferite. Nell’anno in cui Lewis Hamilton tenterà di conquistare il settimo Campionato Mondiale, celebriamo il più grande pilota di Formula 1 di tutti i tempi con la nostra Michael Schumacher Deluxe Edition, che sappiamo sarà molto apprezzata dalla nostra comunità” – ha poi proseguito Jeal.

FORMULA 1 RITORNA VIDEOGIOCO

Gptoday.com riporta che il nuovo gioco Formula 1 ® 2020 sarà compatibile con Playstation 4, Xbox One, PC Windows. Per la prima volta, verrà rilasciato anche su Google Stages.

“Come grandi fan di Formula 1 ®, continuiamo a innovare e sviluppare modalità di gioco che avvicinano i giocatori allo sport del mondo reale” – ha dichiarato Lee Mather, direttore del gioco F1® 2019 di Codemasters – “Abbiamo anche aggiunto nuove modalità per consentire ai giocatori più occasionali di mettersi al passo più facilmente e abbiamo riportato lo schermo diviso per il gioco social con gli amici. Le aggiunte fatte riducono sia la difficoltà che la barriera temporale all’ingresso, mantenendo la maneggevolezza della macchina, che i nostri giocatori di simulazione adorano“.