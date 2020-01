Dakar, sesta tappa: vince Peterhansel, Alonso sesto

Carlos Sainz ha sopportato con maestria l’assalto di Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah ottenendo la seconda posizione nella sesta tappa della Dakar. Fernando Alonso, nel frattempo, ha nuovamente dimostrato di avere un ritmo eccellente ottenendo la sesta posizione

Carlos Sainz, Stéphane Peterhansel e Nasser Al-Attiyah ci hanno regalato una spettacolare battaglia per la prima posizione con Yazeed Al-Rajhi e Fernando Alonso all’arrembaggio. Peterhansel è uscito con il coltello tra i denti nei primi metri dando battaglia sin dall’inizio, sebbene sia Sainz sia Al-Attiyah fossero a pochi secondi fino al terzo “waypoint”, situato al chilometro 165. In quel momento lo spagnolo ha preso il comando dal suo compagno di squadra nel quarto punto di controllo per soli due secondi, ma “Monsieur Dakar” non era disposto ad accettarlo.

Con Al-Attiyah che ha perso terreno a poco a poco, Peterhansel si è reso protagonista di una grande gara, mantenendo la prima posizione fino alla fine. Sainz ha tentato di contrastare l’attacco, tuttavia il francese ha ottenuto la sua seconda vittoria nella seconda tappa in questa Dakar. Infine, Peterhansel ha tagliato il traguardo in prima posizione accumulando 45 vittorie nella sua carriera in Dakar; con il madrileno secondo a 1’35 ” e Al-Attiyah terzo a 3’22 ”.

LO SPAGNOLO METTE NUOVAMENTE IN MOSTRA IL SUO TALENTO

In questo modo, Carlos Sainz arriva alla sesta tappa come leader della Classifica generale con quasi otto minuti di vantaggio su Nasser Al-Attiyah e più di 16 minuti su Stéphane Peterhansel. Fernando Alonso ha mostrato nuovamente il suo talento con una sesta posizione più che meritevole, a soli sette minuti dalla testa, in uno speciale di 477 chilometri cronometrati, a un minuto di distanza da Yazeed Al-Rajhi, che ha ottenuto la quarta posizione. Lo spagnolo, insieme a Marc Coma, ha mantenuto un ottimo ritmo, simile ai grandi nomi di questa disciplina come Nasser Al-Attiyah o Yazeed Al-Rajhi, che pilota anche una Toyota Hilux.