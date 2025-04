Codice della strada, tra 15 giorni serve l’adesivo sul parabrezza: 1.682€ di multa per chi viene trovato senza

Nuovo Codice della Strada impone che sul parabrezza venga messo un adesivo, se tra 15 giorni non ce l’hai rischi 1.682 euro.

Ancora una volta il nuovo Codice della Strada crea non poche discussioni, le strade per i cari automobilista stanno diventando un vero inferno, non bastano le condizioni di manutenzioni indecenti, ci mettono lo zampino anche i posti di blocco che continuano a mietere vittime.

Per fare in modo che tutti gli automobilisti seguono le nuove normative, si è rivelato importante l’intervento delle forze dell’ordine, le quali sono state chiamate a punire, con le nuove sanzioni, gli automobilisti più indisciplinati. Un concatenarsi di provvedimenti che vogliono rendere le strade più sicure, ma che hanno visto un aumento esponenziale delle multe.

Si cerca di controllare veramente ogni minimo dettaglio e tra di essi anche la presenza di uno specifico adesivo, che deve essere attaccato sul parabrezza dell’automobile.

Se vedrai alzarsi la paletta, ecco che ti chiederanno dov’è l’adesivo e se non ce l’avrai, rischierai veramente grosso. Ecco cosa sapere.

Automobile e regolarità

Le nuove regole hanno cambiato le normati e hanno portato l’automobilista a temere ogni singolo comportamento. Lo scopo da perpetuare è quello di una strada molto più sicura, dove si riducano di netto i sinistri nelle città del nostro paese. Poi però ci si è scontrati con automobilisti indisciplinati, che imperterriti continuano a mettere in atto comportamenti potenzialmente dannosi. Ma se la guida in stato d’ebbrezza, l’utilizzo dello smartphone sono sanzioni note veramente a tutti, ce ne sono di nuove che prevedono l’applicazione di sanzioni anche se manca un semplice adesivo.

Una misura che mira a fare in modo che tutti gli automobilisti si attengano a uno specifico comportamento. Ecco allora cosa occorre sapere per evitare sanzioni nei prossimi 15 giorni. Si ha giusto il tempo per entrare in confidenza con la normativa.

Al termine di un obbligo ne arriva un altro?

Il 15 aprile termina l’obbligo per gli automobilisti di avere pneumatici invernali, ovvero essere in possesso di catene. Una misura che risulta essere determinante per evitare problematiche nel caso in cui ci si trovi in strada durate una nevicata abbondante. Al termine dell’obbligo sarà necessario, per chi ha montato pneumatici invernali, provvedere al cambio.

Nel momento della sostituzione alcuni gommisti lasciano un adesivo in cui indicano quando provvedere di nuovo al cambio il prossimo inverno. Si ricorda che coloro che nel periodo di obbligo non hanno gli giusti pneumatici, si espongono a sanzioni che possono superare i 1.600 euro, attenzione.