Car sharing, attenzione al codice: se inserisci questo paghi 170€ solo per uscire dall’aeroporto | Non farlo mai

Se non fai attenzione al codice del car sharing, rischi di dover pagare 170 euro per uscire dall’aeroporto. Attenzione.

Negli ultimi anni il car sharing ha avuto una vasta diffusione. In effetti è una soluzione molto utilizzata, soprattutto da coloro che hanno bisogno di un mezzo di trasporto che sia flessibile e conveniente.

Ma nonostante tutto anche un metodo che sembra essere molto semplice, può nascondere insidie che finiscono per trasformare quella che dovrebbe essere una forma di trasporto facile e pratica, piuttosto costosa e difficile da utilizzare.

Basta commettere un solo errore per rendere le situazioni in cui ci si trova, a volte anche senza volerlo affatto, molto complesse.

Per evitare di dover pagare cifre veramente astronomiche, occorre conoscere alcune situazioni che si possono rivelare difficili da gestire.

Car sharing negli aeroporti: comodo, ma attenzione alle regole

Il car sharing in aeroporto sembra essere la scelta più pratica in assoluto. Si può procedere prenotando il veicolo tramite app, quindi ritirarlo e utilizzarlo per il tempo di cui si ha bisogno, prima di consegnarlo di nuovo. Occorre prestare attenzione e rispettare quelle che sono le regole previste dall’operatore, per evitare di incappare in salate sanzioni. In particolare sono sottoposte a regolamentazione specifica le aree di parcheggio aeroportuali gestite da terze parti.

Il veicolo deve essere gestito nella maniera corretta tenendo presente che un semplice errore tecnico porterebbe all’impossibilità di completare il noleggio. Ma quando entrano in gioco i codici allora la questione si fa complicata. Ci sono stati casi in cui una piccola disattenzione è stata pagata veramente molto caro.

Come evitare errori costosi con il car sharing

Affinché non si cada in intoppi di diversa natura occorre molta prudenza. Prima del ritiro occorre controllare il codice di accesso del veicolo e la posizione indicata sull’app stessa. Nel caso in cui si incontrino difficoltà nel completare la prenotazione, è possibile contattare il servizio clienti.

A tal riguardo è emblematica la situazione vissuta da un automobilista che aveva prenotato un’auto tramite l’app e la cercava all’interno del parcheggio. L’auto era presente in un’area privata con un costo di uscita pari a 170€. Insomma un semplice errore potrebbe costare veramente molto caro, soprattutto nel caso in cui si tratti di elementi su cui si è posata l’attenzione di coloro che sono in grado di indicare quello che è il comportamento corretto.