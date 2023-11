Aston Martin: troppi esperimenti, pochi risultati

L’Aston Martin ammette che è stato un errore rendere così pubblici i “dolorosi” esperimenti

Figure chiave del team Aston Martin di Formula 1 ammettono che è stato sbagliato utilizzare i fine settimana di gara per fare ricerche pubbliche sull’auto del 2024 poiché i recenti “esperimenti” di aggiornamento si sono rivelati “dolorosi”. Negli ultimi mesi, Aston Martin ha lavorato per decodificare in modo efficace i componenti sviluppati per il prossimo anno e poi adattarli all’attuale AMR23, con il pavimento al centro dell’attenzione.

La squadra ha accumulato solo sei punti prima di scegliere i componenti per l’ultimo GP del Brasile, quando Fernando Alonso ha superato Sergio Perez per tornare sul podio al terzo posto.

Il due volte campione Alonso ammette che quegli “esperimenti” sono stati “dolorosi” da sopportare. Ha detto: “Abbiamo dovuto sperimentare un po’ alcune cose sulla macchina per capire veramente la direzione in cui stavamo andando, e dobbiamo farlo anche per la macchina del prossimo anno”.

“Quelle gare sono state dolorose, soprattutto in Messico. Penso che siamo stati molto lenti come squadra.”

Sacrifici dolorosi

In vista degli ultimi due round della stagione a Las Vegas e Abu Dhabi, il direttore delle prestazioni dell’Aston Martin, Tom McCullough, ora riconosce che è stato un errore da parte del team svolgere così tanta ricerca e sviluppo in pubblico. Ha detto: “Ci concentreremo davvero, nelle prossime gare, sul tentativo di ottenere quanti più punti possibile, piuttosto che fare troppi progetti di ricerca e sviluppo davanti a tutti voi in pista”.

“È difficile fare tutto il lavoro di ricerca e sviluppo, specialmente durante un evento sprint [Austin, solo una sessione di prove libere prima che entrasse in vigore il parco chiuso] e non vogliamo partire dalla pitlane [per cambiare le specifiche della vettura]”.

“Abbiamo introdotto alcune parti, abbiamo fatto alcuni test. Abbiamo fatto un po’ troppo lavoro di ricerca e sviluppo davanti a tutti voi, e durante due fine settimana di gara, che forse col senno di poi non era la cosa giusta da fare”.

“Ma siamo abbastanza contenti di avere una buona comprensione del modo in cui sviluppare la vettura, che è fondamentale per il prossimo anno“.

Mike Krack ha aggiunto che: “Aston ha sacrificato i risultati“ ma che non si trattava di assecondare il “mondo esterno”.

Ha detto: “Non si tratta del mondo esterno, si tratta di noi stessi. Volevamo imparare il più possibile per il prossimo anno. Ma ovviamente poi sacrifichi un po’ i risultati… Hai una serie di parti che puoi combinare. Le auto sono molto complicate e devi capire veramente le diverse aree, come interagiscono tra loro.”