Alpine, Ocon: “Ho un buon rapporto con Alonso”

Ocon ha voluto parlare del proprio rapporto con Alonso, specificando che la presenza dell’asturiano non lo abbia mai messo in difficolta

Ormai sono passati due anni dal ritorno del due volta campione del mondo, Fernando Alonso, alla guida della Alpine F1 Team, come compagno di Esteban Ocon, facendo intendere, da subito, come tra i due ci fosse un’ottimo rapporto. Il primo pensiero, visti i precedenti, era che la presenza dello spagnolo avrebbe potuto affossare la carriera del giovane compagno a causa del potere dell’asturiano all’interno del box. Il francese, però, rivendica il fatto che in questi due anni abbia dimostrato di aver superato la sfida, con lo spagnolo, l’abbia superata. Ocon smentisce anche le voci secondo cui lavorare con Alonso sia difficile e deleterio, spiegando come abbia creato anche un’ottimo rapporto tra i due.

Il francese, intervistato da motorsport.com, parla del rapporto con lo spagnolo spiegando che: “È stato un bel confronto come siamo partiti lo scorso anno sia in qualifica che in gara. Alonso è molto veloce non credo che debba dimostrare qualcosa a qualcuno. Ho imparato molto da Fernando ma spero che anche lui possa aver imparato qualcosa da me. Ho un buon rapporto con Alonso, siamo simili nel lavoro sulla monoposto e ovviamente quando siamo in pista ognuno vuole fare meglio dell’altro”

I precedenti di Alonso

Stoffel Vandoorne, in un intervista del 2019, ha parlato di come Alonso sia una figura ingombrante all’interno del box e di come la McLaren facesse tutto quello che voleva lo spagnolo. Con queste parole si può capire del perché si pensasse che la figura del due volte campione del mondo potesse rovinare la carriera di Ocon. Ma non è il solo Vandoorne ad aver sofferto la pressione di avere lo spagnolo come compagno di scuderia. L’esempio più famoso è Felipe Massa, come anche rivelato dal vice campione del mondo 2008, durante i quattro anni passati insieme in Ferrari. Famoso il team radio durante il Gran Premio di Germania nel 2010: “Felipe, Fernando is Faster than you“, una decisione che spezzo mentalmente il brasiliano.