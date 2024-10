Vietato bere persino un sorso d’acqua al volante, parte seduta stante la fucilata da 344€

Attenzione a bere un sorso d’acqua mentre siete al volante, in quanto la multa che potrebbe arrivarvi è molto alta, parliamo di 344 euro. Oggi vi spieghiamo perché vi possono multare.

Il Codice della Strada bisognerebbe impararlo a memoria come “l’ABC”, in quanto tra i vari articoli e norme, si nascondono molti divieti che in pochi conoscono e che purtroppo vengono appresi nel momento in cui arriva la multa a casa o direttamente sul posto.

In alcuni casi più gravi, non solo potrebbero requisirvi il mezzo ma addirittura sospendervi immediatamente la patente. Per questo è fondamentale sapere che l’attenzione quando si guida è la prima cosa richiesta da chi di dovere.

In ragion per cui bere anche solo un sorso d’acqua mentre guidate, potrebbe farvi arrivare una multa che vi asciugherà le fauci totalmente, qualcosa come 344 euro. Per questo da oggi in poi fareste meglio a fare attenzione a cosa potete fare e non fare, davanti al volante.

Tre norme del Codice della Strada

Prima di proseguire è fondamentale che voi conosciate queste tre norme presenti nel Codice della Strada. Proseguite nella lettura e capirete il motivo per cui li riportiamo alla vostra attenzione. In particolare quindi ricordatevi:

l’art.140 dice: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”;

dice: “gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale”; l’art.141 dice: “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”;

dice: “essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l’arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilità e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile”; l’art.169 dice: “avere la più ampia libertà di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida”.

Il divieto di bere alla guida

In molti si sono chiesti cosa preveda il Codice della Strada in merito al bere o mangiare mentre si è alla guida. Possono multarci per questo? Precisiamo subito che non c’è un articolo preciso che impedisca al conducente di bere per esempio un sorso d’acqua mentre è alla guida, capirete bene però che se dovessero fermarvi, ogni agente potrebbe interpretare questo vostro gesto in mille modi differenti.

Quando voi bevete l’acqua è palese intuire come non potrete avere entrambe le mani sul volante e comunque per una frazione di secondo i vostri sensi non sarebbero più fissi al 100% sulla strada. Qualora dovessero contestarvi l’articolo 169, sopra riportato per esempio, sappiate che potrebbero farvi una multa che va dagli 87 euro ai 344 euro.