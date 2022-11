Leclerc: “Tanta pressione a causa delle voci su Binotto”

Stagione 2022 ormai giunta al termine, con la Formula 1 chiude dietro a se un altro capitolo di storia. E lo fa salutando alcuni piloti come Mick Schumacher, Sebastian Vettel e Nicolas Latifi, ma a lasciare il paddock della categoria regina non sono solo alcuni piloti. Stando al comunicato stampa di Maranello, Mattia Binotto abbandonerà il ruolo di team principal, decisione che ha portato un carico di pressione anche su Charles Leclerc. Il pilota monegasco infatti, racconta ai microfoni della stampa l’ultimo weekend di gara, acceso dalle prime voci giunte sul team principal Binotto.

🚨 | Ferrari’s next steps regarding Binotto will likely relate to their intentions of keeping Charles Leclerc.

Next year will be crucial for Leclerc/Ferrari contract negotiations.

Source: @formularacers_ 🤝 pic.twitter.com/GTQ8GCtvpP

— AnythingF1 (@AnythingF1_) November 25, 2022