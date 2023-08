Ungheria 2007: parla “il cattivo” Alonso

L’attrito tra i due campioni del mondo Alonso e Hamilton affonda le radici in una storica qualifica ungherese

La frizione tra Alonso e Hamilton raggiunse l’apice durante una sessione di qualifiche drammatica per il Gran Premio d’Ungheria del 2007, che innescò una serie di eventi che portarono all’uscita dello spagnolo dalla McLaren. Alonso fu penalizzato per aver ostacolato la monoposto del suo esordiente compagno di squadra nella corsia dei box, impedendo a Hamilton di completare un ultimo tentativo per la pole position. Alonso ottenne comunque la pole ma la Federazione gli inflisse una penalità di cinque posizioni sulla griglia, promuovendo Hamilton in prima posizione.

Parlando in un’intervista con la BBC, Alonso ha affermato che la McLaren lo fece scendere in pista su gomme usate e addirittura lo denunciò agli steward, suggerendo come ulteriori dettagli fossero contenuti nella trascrizione dei team radio. “Nessuno ha ascoltato la mia versione, o la verità, o i fatti“, ha detto Alonso. “Ho detto che non ho mai ostacolato nessuno. Mi hanno dato solo delle vecchie gomme quando era il momento delle qualifiche. C’è la trascrizione radio, la decisione degli steward, dove è scritto che mi hanno inflitto una penalità per un articolo che non esisteva“.

“Hanno semplicemente inflitto la penalità ma hanno chiarito che non era per nessun articolo. E cose del genere. Ed è stato il mio team a presentare un reclamo contro di me, per la prima volta nella storia dello sport. Quando si mettono insieme tutti questi tipi di cose e non si vedono i fatti, ovviamente è difficile chiarire alcuni malintesi“. Ufficialmente, in Ungheria nel 2007 La McLaren non ha protestato contro Alonso. Tuttavia, si ritiene che diversi membri di alto livello della squadra abbiamo polemizzato con la FIA riguardo alle azioni del pilota spagnolo.

Dall’Ungheria del 2007 ad oggi: la lunga storia del “cattivo” Alonso

La McLaren aveva fatto uscire dal garage Hamilton per primo, cosa che andava contro il piano iniziale della scuderia. Nonostante abbiano sempre sottolineato il reciproco rispetto negli anni successivi, il rapporto tra Alonso e Hamilton è rimasto freddo e costellato da frecciate velenose. Nella più recente serie “Drive To Survive” di Netflix, Alonso ha detto che il suo personaggio in Formula 1 è “dalla parte oscura”. Approfondendo il modo in cui sente di essere percepito, il due volte campione del mondo ha detto: “Questo è un grande spettacolo – dentro e fuori dalla pista. E devi interpretare un personaggio, sai? Quello che ti viene assegnato.”

“Devi vendere la storia, devi dire chi sono i buoni e i cattivi. In ogni gara, in ogni discussione, in ogni polemica, c’è sempre un potere buono e un potere cattivo, ragazzi buoni e ragazzi cattivi. E le persone in generale, i media o chiunque altro, mi mettono sempre nel ruolo del cattivo. Come se stessi facendo qualcosa di sbagliato o altro“. Ha aggiunto alla BBC: “Mi sento bene. Non mi importa. La cosa più importante è che la gente continui a volerti e a essere interessata a quanti anni hai ancora nel contratto, perché potrebbero volerti e farti guidare in futuro. Quello che succede all’esterno è solo parte di questo circo“.

Elisabetta Bianco