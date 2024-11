Top 10 innovazioni bandite in Formula 1

La Formula 1 è sempre stata una fucina di idee audaci, dove gli ingegneri mettono costantemente alla prova i limiti della creatività per assicurarsi un vantaggio competitivo. Di seguito, passiamo in rassegna alcune delle innovazioni vietate più insolite e geniali che, nonostante la loro breve durata, hanno lasciato un segno duraturo nello sport.

10. L’innovazione della telecamera di bordo di Red Bull

Gli ingegneri di Formula 1 in genere non sono fan delle telecamere di bordo: aggiungono peso e interrompono l’aerodinamica della vettura. Tuttavia, queste telecamere sono essenziali per avvicinare i fan all’azione in pista.

Nel 2014, Adrian Newey, allora ingegnere capo del team Red Bull , decise di dare una scossa alle cose riposizionando la telecamera di bordo sul muso dell’auto. Le normative non consentivano telecamere all’interno della parte strutturale del muso, quindi la maggior parte dei team le montava esternamente con alloggiamenti per telecamere appositamente progettati.

Newey, tuttavia, ha trovato un modo legale per integrare la telecamera all’interno del muso, eliminando la resistenza aerodinamica solitamente causata dal posizionamento della telecamera.

La FIA non approvò questa soluzione intelligente e, dopo appena cinque gare, la Red Bull fu costretta a tornare alla configurazione tradizionale.

9. Sistema di scarico Red Bull

Nel 2010, la Red Bull ha compiuto un grande passo avanti nell’innovazione con il diffusore soffiato sullo scarico, un sistema che ha contribuito ad assicurare loro il titolo di campione.

Questo concetto intelligente ha utilizzato i gas di scarico per migliorare l’aderenza e le prestazioni aerodinamiche dell’auto. Ispirati dai design degli anni ’80 e ’90, i tubi di scarico sono stati posizionati per “alimentare” il diffusore con energia aggiuntiva. Questa configurazione ha creato una barriera che ha impedito all’aria sporca di interrompere il flusso d’aria attraverso il diffusore, aumentando così la deportanza.

Tuttavia, il sistema funzionava meglio quando il pilota era a tutto gas, perché era allora che il flusso di scarico era al suo apice. Per ottimizzare ulteriormente il sistema, Red Bull e Renault hanno introdotto i metodi di “soffiaggio a freddo” e “soffiaggio a caldo”, consentendo al motore di continuare a spingere aria attraverso i tubi di scarico anche quando il pilota era fuori dall’acceleratore.

Nella variante “hot blowing”, il carburante bruciava nei tubi di scarico, aggiungendo energia al flusso di scarico. Questa soluzione si è dimostrata particolarmente utile durante i giri di qualifica, fornendo un vantaggio aerodinamico che ha contribuito alle loro ottime prestazioni.

L’anno seguente, altri team hanno provato ad adattare configurazioni di scarico simili e, nonostante la FIA abbia cambiato le regole per limitare il posizionamento dello scarico, la Red Bull ha trovato nuovi modi per mantenere il proprio vantaggio competitivo. La loro continua ingegnosità nella progettazione dello scarico ha avuto un ruolo cruciale nel loro successo, con la RB7 che ha dominato la stagione 2011.

8. La monoposto a sei ruote

Uno dei progetti più insoliti e ambiziosi nella storia della F1 è stato il P34 della Tyrell, noto anche come “Six-Wheeler”. Questa vettura non aveva quattro, ma sei ruote, con due ruote aggiuntive nella parte anteriore.

L’ingegnere capo Derek Gardner progettò il P34 con pneumatici anteriori più piccoli, realizzati appositamente, da 10 pollici di diametro e ruote posteriori di dimensioni standard. Il concetto mirava ad aumentare l’area di contatto degli pneumatici, offrendo una migliore aderenza in pista, mentre le ruote anteriori più piccole riducevano la resistenza aerodinamica, consentendo velocità più elevate sui rettilinei.

La P34 fece il suo debutto in gara nel 1976 e ottenne persino una vittoria al Gran Premio di Svezia. Il concept era così promettente che i team rivali iniziarono rapidamente a esplorare design simili per ottenere un vantaggio competitivo.

Tuttavia, il team di ingegneri di Tyrell apportò modifiche alla vettura per la stagione 1977 che alla fine ne compromisero le prestazioni. Di conseguenza, il team abbandonò l’idea delle sei ruote, lasciando la P34 come un memorabile ma breve esperimento di innovazione.

7. Il sistema di sterzo frenante McLaren

Nel 1997, l’occhio attento del famoso fotografo Darren Heath scoprì una delle innovazioni più ingegnose della: il sistema Brake Steer della McLaren, un secondo pedale del freno intelligente. Durante il Gran Premio del Lussemburgo, Heath notò un freno posteriore luminoso sulla McLaren nel mezzo di una curva. Quando Mika Häkkinen si ritirò dalla gara, Heath colse l’attimo, catturando uno scatto dell’interno dell’abitacolo e scoprendo il famoso terzo pedale.

Questo terzo pedale controllava un singolo freno posteriore, sinistro o destro, a seconda del tracciato, offrendo ai piloti una maggiore stabilità in curva, riducendo il sottosterzo o lo slittamento delle ruote. Il concetto era brillantemente semplice ma altamente efficace, offrendo alla McLaren un vantaggio competitivo.

Una volta scoperto il segreto della McLaren, i team rivali protestarono, ma la FIA ritenne il progetto legale per la stagione 1997. Dopo un’intensa pressione da parte della Ferrari, tuttavia, il sistema Brake Steer fu bandito dopo le prime due gare della stagione 1998.

6. La macchina-ventilatore

La fine degli anni ’70 fu dominata dalla Lotus e dalle sue rivoluzionarie auto a effetto suolo. Per sfidarle, l’ingegnere della Brabham Gordon Murray creò una risposta spettacolare: la Fan Car.

In mancanza del potente motore boxer Alfa Romeo Lotus, Murray progettò una grande ventola sul retro dell’auto, sostenendo che servisse per il raffreddamento del motore. Tuttavia, il suo vero scopo era quello di aspirare aria da sotto l’auto, creando una zona di bassa pressione e generando un’enorme deportanza.

La vettura BT46 equipaggiata con la ventola ha corso solo una volta, al Gran Premio di Svezia, dove Niki Lauda si è assicurato una vittoria, segnando punti cruciali per il team. Sebbene il concetto fosse tecnicamente legale (grazie all’argomento “cooling” di Brabham), il capo del team alla fine ha scelto di tornare alla loro auto convenzionale, sospettando che la legalità della Fan Car sarebbe stata presto revocata.

5. Lotus 78 – l’auto a effetto suolo

L’iconica Lotus 78 ha cambiato per sempre la Formula 1. Progettata dagli ingegneri Peter Wright e Tony Rudd, questa vettura è stata la prima a sfruttare l’effetto suolo che avevano esplorato fin dagli anni ’60.

La magia risiedeva nel concetto del tunnel Venturi: l’aria scorreva sotto l’auto attraverso sezioni restringenti, creando una bassa pressione e aumentando significativamente la deportanza. Gli ingegneri Lotus hanno aggiunto minigonne scorrevoli per sigillare il sottoscocca e impedire all’aria di interrompere l’effetto suolo. Dopo aver perfezionato il design, hanno rifinito l’alettone posteriore per bilanciare l’aerodinamica.

Nel 1978, la Lotus presentò la Lotus 79 ancora più raffinata, che ottenne sei vittorie e consegnò il campionato a Mario Andretti, sebbene la stagione fu oscurata dalla tragica perdita del compagno di squadra Ronnie Peterson. Le auto a effetto suolo divennero popolari ma rivelarono presto rischi per la sicurezza, spingendo la FIA a vietarle all’inizio degli anni ’80. Oggi, con misure di sicurezza migliorate, l’effetto suolo è tornato in auge, rendendo omaggio agli ingegneri della Lotus che un tempo rivoluzionarono le corse di F1.

4. Sospensione attiva WB14B

La FW14B, progettata dalla Williams nel 1992, è ampiamente considerata una delle auto più veloci e tecnologicamente più avanzate di tutti i tempi. Vincendo 10 gare su 16, ha mostrato caratteristiche rivoluzionarie come sospensioni attive, controllo della trazione, cambio semi-automatico e aerodinamica migliorata, tutte caratteristiche che la ponevano molto più avanti rispetto alla concorrenza.

Le sospensioni attive sono state l’innovazione principale, consentendo all’altezza dell’auto di adattarsi dinamicamente in risposta alle condizioni in curva, massimizzando la deportanza e l’aderenza. Gli ingegneri hanno persino aggiunto un pulsante sul volante per abbassare l’altezza di marcia sui rettilinei, riducendo la resistenza e aumentando la velocità, un precursore dei sistemi DRS utilizzati oggi.

Il controllo della trazione ha aggiunto un ulteriore livello di stabilità, in particolare in condizioni di bagnato, controllando la pressione dei freni per impedire lo slittamento delle ruote, migliorando così l’aderenza e le prestazioni dell’auto in tutte le condizioni.

Sebbene rivoluzionarie, le sospensioni attive presentavano problemi di sicurezza. Se si rompevano, i piloti potevano perdere il controllo ad alta velocità. Williams affrontò questo problema progettando un sistema di sicurezza: in caso di rottura delle sospensioni, l’auto si abbassava completamente, aiutandola a decelerare in modo più sicuro. Tuttavia, a causa delle alte velocità consentite dalle sospensioni attive, la FIA le proibì nel 1993, contrassegnando la FW14B come l’unica auto a utilizzare efficacemente questa tecnologia e lasciando un’eredità duratura nello sport.

3. Diffusore doppio Brawn GP

Prima della stagione 2009, sono state introdotte nuove normative per limitare la deportanza aerodinamica, con l’obiettivo di ridurre “l’aria sporca” e incoraggiare gare più serrate. Mentre molti team si affannavano per adattarsi, gli ingegneri della Brawn GP, ​​precedentemente in Honda, hanno scoperto una sottile scappatoia nelle regole del diffusore. Ciò ha portato alla creazione del doppio diffusore, un design che ha ampliato in modo intelligente la superficie del diffusore e generato una deportanza extra senza violare le normative.

Il diffusore nelle auto svolge un ruolo cruciale nella gestione del flusso d’aria sotto l’auto, creando una bassa pressione e generando quindi deportanza per mantenere l’auto stabile ad alte velocità. Il doppio diffusore della Brawn GP ha portato questo concetto oltre creando un secondo livello all’interno del diffusore, migliorando il flusso d’aria e aumentando la deportanza senza interrompere l’equilibrio aerodinamico.

Sebbene altri team alla fine abbiano copiato il design, il vantaggio iniziale della Brawn GP li ha aiutati a conquistare entrambi i campionati, segnando una delle stagioni più straordinarie nella storia della F1.

2. Condotto F McLaren

Nella stagione 2010, la McLaren ha presentato un’innovazione rivoluzionaria nota come F-Duct, che sarebbe stata in seguito ricordata come un precursore del DRS (Drag Reduction System). Progettato per ridurre la resistenza e aumentare la velocità sui rettilinei, questo ingegnoso dispositivo ha permesso ai piloti di controllare manualmente il flusso d’aria, migliorando le prestazioni aerodinamiche senza violare le normative della F1.

I piloti potevano scegliere di reindirizzare questo flusso d’aria bloccando un ingresso dell’abitacolo con il gomito, facendo sì che l’aria bypassasse l’abitacolo e fluisse verso l’alettone posteriore. Questo flusso d’aria interrotto riduceva la deportanza e la resistenza, offrendo un significativo aumento di velocità sui rettilinei. Quando sbloccato, il flusso d’aria si stabilizzava, consentendo una maggiore deportanza in curva.

Con l’avanzare della stagione, la McLaren ottimizzò il sistema F-Duct, utilizzandolo strategicamente su piste come Monza, dove la vettura equipaggiata con F-Duct di Button raggiunse eccellenti velocità massime senza sacrificare l’aderenza. Altri team, tra cui Sauber, Mercedes e Red Bull, adottarono rapidamente design simili, anche se pochi riuscirono a eguagliare la padronanza del sistema da parte della McLaren.

Il successo dell’F-Duct durò solo una stagione prima che la FIA lo proibisse a causa di problemi di sicurezza e costi di sviluppo crescenti. Tuttavia, lasciò un’eredità, ampiamente considerata come l’ispirazione per il DRS, che fu introdotto l’anno successivo.

1. Sistema DAS Mercedes

La stagione 2020 ha introdotto un’innovazione rivoluzionaria della Mercedes chiamata DAS (Dual-Axis Steering). Questo sistema unico ha permesso ai piloti di regolare l’angolo di convergenza delle ruote anteriori spingendo o tirando il volante.

Le regolazioni della convergenza influiscono sulla stabilità dell’auto, sulla maneggevolezza e sulla temperatura degli pneumatici, con angoli di “convergenza” che forniscono stabilità in linea retta e angoli di “convergenza” che migliorano la tenuta in curva. In genere, gli ingegneri impostano gli angoli di convergenza prima delle gare, ma il DAS della Mercedes ha consentito regolazioni al volo, offrendo un vantaggio dinamico.

Il sistema consentiva ai piloti Mercedes di tirare il volante sui rettilinei, impostando le ruote in una posizione di convergenza zero o leggermente in dentro, riducendo al minimo la resistenza e l’usura degli pneumatici. Avvicinandosi alle curve, i piloti potevano spingere il volante, creando una convergenza per una migliore aderenza e stabilità in curva. Questa caratteristica consentiva anche un controllo preciso della temperatura degli pneumatici, un vantaggio fondamentale durante scenari di gara imprevedibili come l’impiego della safety car.

Il DAS è un esempio dell’ingegnosità di Mercedes nello sfruttare le scappatoie normative senza infrangere le regole, nonostante le controversie.

Altri team hanno presentato reclami, ma la FIA ha dichiarato legale il DAS per il 2020, modificando i regolamenti per vietarne l’uso da quel momento in poi. La Mercedes ha vinto 13 gare su 17 quell’anno, dimostrando che il suo predominio non era solo dovuto al DAS. Tuttavia, questa innovazione ha evidenziato l’eccellenza ingegneristica del team e i sottili margini che possono definire il successo in F1.