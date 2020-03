Senna ottenne la prima vittoria nel suo Brasile 29 anni fa

Oggi, 29 anni fa, Ayrton Senna ha ottenuto la sua prima vittoria nel Gran Premio del Brasile, la sua gara di casa. Era la sua 28esima vittoria sulle 41 che ha ottenuto in Formula 1

Ci sono voluti più di sette anni per Ayrton Senna per ottenere la prima vittoria in Brasile. Sebbene fosse la sua 28esima vittoria nel Circus, è stata comunque una delle più emozionanti. Dopo sette stagioni e due titoli iridati, finalmente il brasiliano ottiene il trionfo anche nella sua amata terra. Dopo un primo podio in Jacaperagua con Lotus nel 1986, inclusa anche la pole, la fortuna non lo accompagnò né nei due anni precedenti, né nei due successivi. Ottenne due ritiri in precedenza e uno nel 1987, con cui concluse il suo ciclo con Lotus. Già con la McLaren nel 1988, anno del suo primo titolo, Senna ottenne la Pole, ma dovette iniziare la gara dalla Pit-Lane e lo fece con una vettura di riserva, qualcosa di proibito dal regolamento e per il quale venne squalificato.

UNA VITTORIA RIMASTA NELLA STORIA

Un anno dopo, nel 1989, finì undicesimo dopo aver ottenuto nuovamente la Pole position. Nel 1990 il GP del Brasile si è trasferito sul circuito di Interlagos. Senna, con un titolo già sotto il braccio, voleva finalmente regalare questa strabiliante gioia ai suoi fan, ma arrivò terzo. Nel 1991, un problema al cambio lo costrinse a finire la gara con soltanto la sesta marcia, ma la gioia provata dopo la vittoria fu incontenibile. Quasi incapace di uscire dalla monoposto, sfinito, con enormi crampi nelle braccia, ma con la bandiera del suo Brasile, Ayrton Senna aveva finalmente ottenuto la vittoria nel suo amato Paese. Il brasiliano si era così reso protagonista dell’ennesimo miracolo, destinato a emozionare anche 29 anni dopo.