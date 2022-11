Schumacher-Vettel e quel sottile filo rosso

Le carriere di Vettel e Michael Schumacher sono molto simili, tra momenti e vittorie che hanno reso leggendari i due campioni. Ma cosa accomuna il destino dei due?

Prima idolo e tifoso poi allievo e maestro e alla fine amici: cosi si può riassumere il rapporto tra Sebastian Vettel e Michael Schumacher. Ora che, il quattro volte campione del mondo, ha ufficialmente terminato la propria carriera in Formula 1, dopo aver fatto da chioccia al figlio del Kaiser, si può dire che Seb abbia raggiunto il proprio idolo. Tra i due tedeschi sembra quasi che il destino, come un sottile filo rosso, abbia voluto chiudere un cerchio aperto nel lontano 1994. Infatti nell’anno del primo titolo, di Schumacher, i due si incontrarono, dopo una gara di Kart del giovane Vettel. Da quel momento, il futuro quattro volte iridato, vivrà il sogno di emulare il suo idolo e magari vincere anche lui con quella monoposto Rossa.

Sebastian debutta, nel 2007, in Formula 1 durante il GP degli Stati Uniti, alla guida della BMW Sauber, in sostituzione dell’infortunato Robert Kubica. Un debuttò simile a quello di Schumi, anche lui in sostituzione di un pilota e impressionando tutti per la bravura alla guida,. Il Kaiser, dopo il primo GP, venne ingaggiato dalla Benetton, con Vettel che fu reclutato dalla Toro Rosso in modo da concludere la stagione 2007. La seconda stagione, nel Circus, ha regalato ai due tedeschi la prima vittoria nel mondiale, Seb a Monza e Michael nella sua Spa.

I titoli del mondo

Vettel si laurea campione del mondo, per la prima volta, nel 2010, grazie a un magistrale ultimo Gran Premio stagionale. Ma il 2010 è un anno speciale, non solo per la vittoria mondiale ma, grazie al ritorno in pista di Michael Schumacher alla guida della neonata Mercedes. Il Kaiser, alla veneranda età di quarant’anni, si rimette in gioco. Sebastian, coadiuvato da un’ottima Red Bull, conquista quattro mondiali di fila, tra il 2010 e il 2013. Il titolo del 2012 è certamente il migliore, e il più speciale, vinto da Vettel, essendo anche l’ultima gara di Michael in Formula 1, bellissimo l’abbraccio tra i due a fine gara. Il dominio di Seb si concluderà l’anno successivo, in cui riuscirà a fare record di vittorie in stagione, come fece Schumacher nel 2004.

Schumacher diventa campione del mondo nel 1994, dopo un controverso ultimo GP stagionale. Riuscirà a bissare il successo la stagione successiva, per poi decidere di iniziare una difficile ma soddisfacente avventura: portare alla vittoria la Ferrari. Prima del terzo titolo mondiale passeranno cinque lunghe stagioni, in cui il Kaiser non riuscirà a conquistare l’alloro mondiale. Nel 2000, finalmente Michael riesce a vincere il mondiale e da quel momento parte un dominio che terminerà con il settimo titolo mondiale del 2004. Un binomio, Schumacher-Ferrari, che entrò nella storia come uno dei più dominanti. La carriera in Ferrari, del tedesco, si chiuse, con il primo ritiro del pilota, nel GP del Brasile 2006.

Il sottile filo rosso tra i due

Sebastian però sente di avere una responsabilità non solo con se stesso, ma con il mondo della Formula 1: riuscire a vincere un titolo in Ferrari, come riuscì a fare Schumacher. Dopo un deludente 2014 lascia la Red Bull e si accasa alla scuderia del Cavallino Rampante, sulle orme del proprio idolo. L’inizio della prima stagione sembrava promettere bene, infatti Seb vince la seconda gara in Malesia. Dopo la vittoria in terra Malese, le due Mercedes di Rosberg e Hamilton fecero campionato a se, stessa storia nel 2016. Il 2017 e il 2018 sembravano potessero essere alla portata di Vettel, ma gli errori del pilota e lo strapotere Mercedes non resero possibile la vittoria finale.

Dopo il deludente biennio 2019/2020 Vettel abbandona la Ferrari, arrendendosi al fatto di non esser riuscito a dominare il cavallino rampante, e si accasa all’Aston Martin. Ma il 2021 rappresenta un nuovo inizio e quel filo rosso che collega i due campioni tedeschi sembra più teso che mai. Infatti, il figlio del Kaiser, Mick Schumacher fa il suo debutto in Formula 1 e Sebastian si ritrova a fare quello che Michael fece con lui. Seb comincio a fare da chioccia al giovane Schumi, insegnandoli tutti quello che c’è da sapere sul Circus e in genere diventando il suo mentore. Ora che Sebastian ha deciso di appendere il casco al chiodo si può dire che quel filo rosso sia finito e il destino, nel mondo della Formula 1, tra Vettel e Schumacher sia terminato.