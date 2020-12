Ricciardo si congratula con la Renault per i progressi fatti insieme

L’ormai ex pilota della Renault Daniel Ricciardo ha riconosciuto che il team è migliorato molto nel 2020 rispetto all’anno precedente.

Nonostante abbia concluso la sua avventura con la Renault Daniel Ricciardo, prima di dirigersi in McLaren ha voluto fare il punto della situazione sui due anni passati con la tuta gialla. L’australiano percorrendo infatti ha percorso i suoi due anni con il team, partendo dal GP d’Australia 2019 nonché sua gara d’esordio, in cui ebbe l’incidente in partenza rovinandosi l’intera gara:

“Ricordo ancora la mia prima gara con la Renault in Australia lo scorso anno. Mi sentivo molto frustrato per la mia carriera per tutta la settimana successiva, e questo ci ha fatto aprire gli occhi che avevamo molto lavoro da fare. Alla fine della giornata, ti ricordi sempre i momenti brutti poi apprezzi quelli belli“.

Dopo questo brutto ricordo, il pilota guarda al presente (e ormai al suo passato), ammettendo: “Ora guardo e so quanto è migliorata la squadra e vedo che c’è molta più fiducia. L’episodio in Australia sembra qualcosa accaduta molto tempo fa, ma è importante ricordare perché è la prova di quanto siamo migliorati“.

IL RICORDO PIÙ BELLO

Nel suo viaggio nei ricordi il pilota australiano chiarisce che il podio ottenuto in occasione del GP dell’Eifel in Germania è stato il momento più bello della stagione, essendo stato il suo primo podio con la Renault e il suo ritorno su di esso dopo più di due anni, nonché dal podio a Monaco con la Red Bull. Ha anche aggiunto come sentire il messaggio del team principal Cyril Abiteboul sia stato qualcosa di emozionante.

Infatti, ha ammesso che non lo scorderà mai, insieme al tatuaggio che si farà il team principal come pegno per la scommessa fatta con il pilota. Infatti, secondo una scommessa tra Cyrill e Daniel il primo avrebbe dovuto farsi un tatuaggio in caso il secondo fosse salito sul podio e ciò è accaduto, così come ricorda l’australiano: “Il Nurburgring è stato il momento migliore, il mio primo podio con la squadra. L’ascolto del messaggio radio di Cyril e stato bello, tutta la squadra ha festeggiato. È stato incredibile“.