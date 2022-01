Racing Pride verso un mondo sempre più inclusivo

La promozione di ambienti lavorativi maggiormente inclusivi è uno dei primi obiettivi del movimento creato da Richard Morris

In un comunicato ufficiale da poco diffuso da Racing Pride, movimento ormai internazionale che si batte per una maggiore inclusività della comunità LGBTQ+ nel Motorsport, il suo fondatore Richard Morris annuncia l’inizio della collaborazione con nuovi partner statunitensi. L’impegno dimostrato fin qui rientra in un più vasto piano a sostegno delle minoranze in ambienti che godono di notevole risalto mediatico. Senza dubbio, si tratta di un importante passo in avanti di cui l’organizzazione ha voluto rendere partecipe il pubblico.

E oggi, Racing Pride colora i suoi social di arcobaleno, informando i follower di essere sbarcati anche oltreoceano. Il loro principale scopo, in particolare, è quello di promuovere la comunità LGBTQ+ in Nord America.

We are massively excited to announce that Racing Pride is expanding to North America. 🏳️‍🌈🏳️‍⚧️ Racing Pride is committed to positively promoting #LGBTQ+ inclusion in motorsport, and we are pleased that we will now be actively involved in supporting North American motorsport. 🌎 pic.twitter.com/uFUZOZ9BbU — Racing Pride (@RacingPrideHQ) January 24, 2022

RACING PRIDE E UN MONDO PIU’ INCLUSIVO. IL COMUNICATO IN INGLESE

“Today Racing Pride has announced a major expansion of its world-leading movement to positively promote LGBTQ+ inclusion through motorsport with […] partners across North American motorsport. Racing Pride initially launched in June 2019 with a group of UK-based ambassadors and partners to create visible role-models and support for the LGBTQ+ community within the sport […] and continues to work with, organizations and individuals across motorsport from grass roots to elite professional level“, si legge nel comunicato.

Dunque, quello di oggi rappresenta un passo ulteriore per Racing Pride. “In 2021, Racing Pride partnered with Aston Martin Cognizant Formula One Team, with public activations at Grand Prix events. Today’s announcement marks another huge step for Racing Pride in championing LGBTQ+ inclusion through motorsport on the international stage […]”.