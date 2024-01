Con il record di gare per quest’anno, la Formula 1 metterà piede su innumerevoli circuiti, vediamo insieme i migliori in calendario nel 2024

Con 24 sedi diverse in 21 Paesi e cinque continenti, la Formula 1 è davvero uno sport globale.

Per quest’anno sono state apportate modifiche per ridurre le emissioni, ma il Circus è destinato a viaggiare in quasi ogni angolo del mondo. Vediamo insieme in un’analisi di redazione quali sono i migliori circuiti del 2024.

I migliori circuiti del 2024

Circuito internazionale di Suzuka, Giappone

Sebastian Vettel l’ha definito un circuito progettato dagli dei per un motivo preciso. Le Esses, la Spoon Curve e la 130R sono alcune delle sezioni più iconiche tra i tracciati di Formula 1. Il circuito in questione è tra i pochi in cui le monoposto vengono messe alla prova fino al loro limite. Suzuka ha ospitato alcuni dei momenti più memorabili del Circus e, grazie al pubblico giapponese che l’ha sempre accolta, merita la sua alta reputazione.

Circuito di Monaco, Monaco

Monaco divide da sempre gli appassionati della classe regina dei motori: o la si ama o la si odia. Certo, è improbabile che produca una gara emozionante, date le dimensioni del circuito rispetto alle ingombranti vetture moderne, ma è sempre sede di grandi eventi durante il fine settimana di gara. Monaco è il gioiello della corona della Formula 1 ed è difficile trovare un panorama più bello nel calendario 2024. Come sempre, le qualifiche tendono a essere la sessione più emozionante. L’abilità di Max Verstappen nel terzo settore nel 2023 è stato uno dei momenti più belli della stagione. Che la si ami o la si detesti, Monaco rimane ancora uno degli highlights della stagione.

Circuito di Silverstone, Regno Unito

Uno dei circuiti originali e tuttora uno dei migliori, Silverstone è un tracciato magistrale con alcune delle migliori sezioni del calendario. La velocità delle auto che attraversano Maggots e Becketts è uno dei posti migliori per guardare la Formula 1 e l’intero circuito ha curve progettate per mettere alla prova il talento di un pilota.

Circuito di Spa-Francorchamps, Belgio

Può essere definito il migliore in assoluto? Spa ha una reputazione leggendaria tra i circuiti del Circus. Utilizzato per la prima volta nel 1950, continua a regalare emozioni al limite del possibile. L’Eau Rouge è forse la curva più iconica della storia di questo sport e il clima unico di questo piccolo tratto di campagna belga regala sempre colpi di scena. A causa di ciò la sicurezza rimane sempre il tema principale. Dopo la morte di Dilano van ‘t Hoff nel 2023, sono stati lanciati ulteriori appelli per renderla più sicura. Nonostante però le recenti tragedie che si sono verificate, Spa merita ancora un posto nel calendario.

Autodromo Nazionale di Monza

Cosa c’è di meglio che vedere sfrecciare le proprie monoposto del cuore nel Tempio della velocità? Ciò che rende questa pista una delle migliori è la combinazione tra il layout della pista e l’atmosfera che si respira. Pur essendo un circuito semplice come l’Austria, produce gare entusiasmanti grazie ai suoi lunghi rettilinei e alle sue curve ampie. Una vittoria qui è nella lista dei desideri di ogni pilota Ferrari.

Autódromo José Carlos Pace, Brasile

Un luogo eccellente, che molti sperano possa tornare a ospitare il finale di stagione. L’Autódromo José Carlos Pace, meglio conosciuto come Interlagos, è caratterizzato dalla Senna S e da un’ampia serie di curve in successione, prima di una sezione centrale tecnica e poi di un’esplosione finale. Lontano dal circuito, l’atmosfera carnevalesca che si respira tra la folla brasiliana è tra le migliori in assoluto.

La classifica dei secondi posti

Circuito cittadino di Baku, Azerbaigian

Tra tutti i circuiti cittadini, Baku è uno dei migliori. Il Baku City Circuit è diviso in due metà: la prima è costituita da lunghi rettilinei e curve a 90 gradi, mentre la seconda ha una parte più tortuosa e difficile da guidare. La sezione del castello regala un’ottima vista e la curva di avvicinamento a quest’ultimo ha portato ad alcuni incidenti memorabili.

Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari, Italia

È uno dei due circuiti italiani presenti nel 2024 e, pur non essendo al livello di Monza, Imola è comunque un’ottima sede per ospitare una gara di Formula 1. È un tracciato ricco di storia, noto soprattutto per la tragica morte di Ayrton Senna, ma è stato reso più sicuro dopo la scomparsa del brasiliano nel 1994. Diciannove curve su 4,9 km, con i piloti che non riescono mai a staccare, è spesso lodato per la sfida che offre.

Circuito Gilles Villeneuve, Canada

Può un muro diventare il simbolo del circuito? Nel caso di Montreal la risposta è sì. Il Muro dei Campioni ha visto gareggiare molti personaggi leggendari, ma il circuito canadese si distingue anche per un’altra cosa: il clima. Il 2011 rimane una delle gare più selvagge della storia della Formula 1, con Jenson Button vincitore dopo quattro ore. In generale sembra che la pioggia possa arrivare da un momento all’altro per movimentare la festa.

Red Bull Ring, Austria

Pur essendo un tracciato semplice, il Red Bull Ring è uno dei più belli. La curva 1 è seguita da un lungo rettilineo che porta a una stretta curva a destra e alla possibilità per i piloti di tirare fuori i gomiti. In seguito vi è un tratto tortuoso che vede i protagonisti ripiegarsi su se stessi più di una volta prima della discesa finale verso il traguardo. L’ultima curva deve essere migliorata per quanto riguarda i limiti della pista, ma a parte questo l’Austria è una grande gara nel calendario del Circus.

Circuito di Zandvoort, Paesi Bassi

La casa costruita da Verstappen. L’olandese ha fatto di più per l’amore nei confronti del suo Paese di qualsiasi altro nella storia ed è grazie a lui che Zandvoort è ora un membro permanente del calendario. Si tratta di una delle sedi più singolari, con la spiaggia a due passi dal circuito, e questo contribuisce all’elemento che rende Zandvoort uno dei migliori: il meteo. La nebbiosa brezza marina può annullare anche i sistemi meteorologici più tecnologici, come abbiamo visto nel 2023, con le curve a gomito che possono essere apprezzate solo di persona.

Circuito delle Americhe, Austin

Il circuito di Austin è un mostro di Frankenstein: il progettista Hermann Tilke ha preso alcune delle migliori sezioni di altri circuiti del mondo e le ha riunite in un unico super-progetto. Con elementi simili a Suzuka e Silverstone, è un circuito fantastico, ma se si aggiunge l’atmosfera entusiasta del pubblico statunitense, il viaggio verso sud diventa un qualcosa da non perdere.

Marina Bay Street Circuit, Singapore

Dopo aver terminato la striscia vincente della Red Bull nel 2023, il circuito ha acquisito la reputazione di essere la spina nel fianco di una squadra dominante. È anche la gara preferita da tutti i personal trainer di Formula 1, perché l’umidità rappresenta una sfida diversa per il fisico del pilota da qualsiasi altro circuito. La gara notturna ha avuto la sua origine qui e la formula collaudata è stata poi riprodotta anche su altri tracciati.