Obrigado, Senna! I 10 momenti più iconici della sua carriera

Un mito, una leggenda: Per Ayrton Senna le parole sembrano non finire mai, e per questo che le sostituiamo ai ricordi in pista che ci ha lasciato: ecco i 10 momenti più iconici

L’1 maggio 1994 alle 14:17 durante il settimo giro del GP di Imola, ci lasciò per sempre Ayrton Senna. Un campione, una leggenda, una pietra miliare della Formula 1, che ancora ad oggi, regna più che mai. Il suo talento ha dato vita ad una carriera formidabile, con successi senza tempo, che lasciano senza fiato. La redazione di F1 World ha voluto rendere omaggio a 10 momenti che cercano in qualche modo, di ricordare un pilota incredibile.

Gran Premio di Gran Bretagna 1993: l’animo da guerriero

“Non avremmo mai potuto costituire una vera minaccia per la Williams“, ammise Senna al termine della sua ultima stagione con la McLaren nel 1993. I primi giri sul circuito di Silverstone furono la conferma. Scattato dalla quarta posizione, per tentare il sorpasso sul poleman Alain Prost, il brasiliano mise in campo una magnifica difesa cercando di tenere dietro di sé sia ​​il francese che la Benetton di Michael Schumacher.

Era inevitabile che venisse superato, ma il rifiuto del brasiliano di accettare la sconfitta era un altro chiaro segno del vero spirito guerriero che si nascondeva sotto quel famoso casco giallo che i tifosi amavano.

GP Spagna 1990: veloce come il vento

Dopo lo spaventoso incidente di Martin Donnelly con la sua Lotus 102 nel corso delle prove, Senna rimase scosso. Non voleva ritornare in sella alla sua MP4-5B, ma successivamente, mise in moto e ripartì. La vita di un pilota è così adrenalinica ma così paurosa allo stesso tempo che non ti permette di essere “umano”. Bisogna fare un grande respiro, rimettere il casco, e ripartire. E Senna lo fece, conquistando la prima posizione del venerdì.

Nelle qualifiche ottenne la sua cinquantesima pole, migliorando il tempo del giorno precedente di oltre mezzo secondo. Un giro formidabile e spaventoso allo stesso tempo, data la presenza delle monoposto Nelson Piquet e Olivier Grouillard in bagarre tra loro, non accorgendosi del pilota brasiliano in arrivo. Senna riuscì ad evitare l’impatto e conquistare la pole: “È stato un giro molto veloce”,ha raccontato in seguito uno stordito Senna. “Ma non era il mio massimo… ho avuto un momento così spaventoso.” ha affermato nel post qualifiche.

Gran Premio di Spagna 1986: la forza di un leone di nome Ayrton Senna

Una gara da cardiopalma, dove la resistenza fisica e il carburante hanno avuto il loro ruolo. Senna si ritrovò a gestire con le unghie e con i denti il carburante a disposizione, e sperare di tenere dietro Mansell. L’inglese riuscì a superarlo, ma una foratura a dieci giri dalla fine lo costrinse a tornare ai box. Senna in testa, Mansell arrivò alle sue spalle, a 0,14 millesimi.

Ayrton vinse la gara. Il podio fu commuovente, con il brasiliano visibilmente stremato nell’alzare la coppa in alto, pronta a toccare il cielo.

Un eroe dentro e fuori la pista: il caso del GP del Belgio 1992

Ayrton Senna era conosciuto oltre per il suo talento, per la sua bontà d’animo. Lo dimostrò nel corso del GP del Belgio 1992, dove, fu in grado di mettere in pratica alcune delle tecniche mediche apprese dal suo amico, il professor Sid Watkins, mentre correva eroicamente in aiuto al pilota Erik Comas.

Il francese si era schiantato pesantemente con la sua Ligier alla veloce curva Blanchimont e, dopo aver perso i sensi, era seduto tra i resti della vettura al centro della pista, con il piede ancora premuto sull’acceleratore. L’auto successiva era Senna, che si fermò, scese dalla sua McLaren e aiutò il pilota francese. Dopo aver spento il motore della Ligier, il brasiliano tolse il casco al collega, tenendogli la testa per mantenere il collo in un’ottima posizione, per evitare problemi nelle vie aeree. In Life at the Limit, Watkins parlando di quest’episodio ricordò quanto svolto da Senna, ammettendo che fu “un bravo allievo.”

GP Giappone 1988: il (quasi) mondiale mancato di Senna

Al via del GP del Giappone, Senna sbagliò la partenza. Sapendo di poter aggiudicarsi il titolo su Prost a Suzuka, il controllo della frizione gli fallì e il motore Honda si impantanò sulla linea. Mentre il gruppo sfilava, Senna sfilò alla quattordicesima posizione, quando riuscì a ritrovarsi con la sua monoposto e puntare all’impresa.

Alla fine del primo giro, Senna era già ottavo, mentre al 27esimo giro si ritrovò in seconda posizione. Al 28esimo giro, Senna prese l’iniziativa, provo il sorpasso su Prost e riuscì a portarlo a termine. Vinse quella gara e divenne per la prima volta campione del mondo.

Quel primo giro da paura: Gran Premio d’Europa 1993

Sono molti coloro che reputano questo giro tra i più belli mai visti. Durante un giro sul circuito di Donington (lungo 4 km simile a montagne russe) Senna ha incanalato tutta l’esperienza accumulata sui go-kart per passare dalla quinta alla prima posizione in un solo giro.

L’audace sterzata di Senna all’esterno della Sauber di Karl Wendingler lungo le scoraggianti Craner Curves è stato senza dubbio il momento clou di un giro eccezionale. Formidabile il sorpasso ai danni della Williams di Prost. In quella gara strepitosa, conquistò il suo 38° successo.

GP Monaco 1984: nasce il mito Ayrton Senna

Una gara dove il brasiliano cominciò a far rumore. Alla guida di una Toleman ( monoposto da metà classifica) il pilota brasiliano compie l’impresa. Dal diciannovesimo posto alla seconda posizione. Una vittoria possibile ma sfumata dai vertici FIA, che interromperanno la gara per la presenza della vettura di Jacky Ickx in panne( zona uscita box). La gara venne sospesa al trentunesimo giro, annullando difatti il sorpasso di Senna su Prost e dando dunque la vittoria al francese.

Molti pensarono (e pensano tutt’ora) che il brasiliano sia stato “derubato“. Ma vittoria o meno, quella gara fece conoscere al mondo intero il mito che sarebbe poi diventato Ayrton.

La prima pole e la prima vittoria: Gran Premio del Portogallo 1991

Senna sfruttò prestazioni come quella di Monaco per ottenere un posto alla Lotus nel 1985 – e ci volle solo la seconda gara di quella stagione per lasciare il segno. In un fine settimana rovinato dalla pioggia, Senna ha conquistato la pole provvisoria venerdì, prima di consolidare brillantemente il suo tempo sabato, doppiando di oltre un secondo il suo compagno di squadra Elio de Angelis. Fu veloce di ben quattro decimi più veloce del suo “futuro nemico” Alain Prost.

Con la prima delle 65 pole position in tasca, all’arrivo della gara, Senna riuscì a doppiare tutti tranne Michele Alboreto e ottenne la sua prima vittoria della carriera. I toccanti festeggiamenti di Senna al suo ritorno ai box della Lotus hanno raccontato cosa significasse quella prima vittoria per il venticinquenne

GP Brasile 1991: Sudore e lacrime per la gara di casa

Fino a quell’anno Senna non era mai riuscito a conquistare la vittoria. Compì un’impresa storica: sembrava, ancora una volta, in procinto di raggiungere una vittoria dominante. Tutto d’un tratto il cambio inizierò a cedere. Fu lasciato a battagliare lungo l’intero tracciato di 4,3 km in sesta marcia. Il suo vantaggio di 40 secondi su Riccardo Patrese della Williams al 60esimo giro è sceso a soli tre al 70esimo giro di 71.

Ma Senna ci riuscì, e vinse. Il suo messaggio radio urlato ai box della McLaren parlava del dolore e dell’estasi mescolati nell’esausto Senna, che era così sopraffatto che dovette fermarsi in pista e recuperare sul podio con l’auto medica.

GP Monaco 1988: il giro da paura di Ayrton Senna

Il pilota brasiliano, già in pole con un margine che difficilmente sarebbe stato toccato da chiunque altro, sembrava incapace di fermarsi a battere il circuito. Fece giri su giri, uno più maestoso dell’altro, nonostante montasse delle mescole non adatte ad effettuare giri di qualifica.

“Ero in una dimensione diversa”, ha ricordato in seguito. “Tutto il circuito per me era un tunnel. Stavo semplicemente andando e andando, ero ben oltre il limite, ma sono comunque riuscito a trovare di più.” ha ammesso. Tutti furono increduli, tra cui Prost, che ammise: “Fantastico”, non c’è altra parola per definirlo” ha concluso.

Un mito diventato leggenda, che ad oggi corre più che mai. Obrigado Ayrton, hai lasciato in ognuno di noi la tua essenza.