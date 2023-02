Novità Pirelli 2023: Verstappen avvantaggiato?

Non che ne abbia bisogno, Max Verstappen, per dimostrare di essere attualmente il più forte pilota in griglia. Ma come se non bastasse, le novità che la casa produttrice Pirelli introdurrà per i set di pneumatici 2023 potrebbero essere di suo gradimento. Vediamo perché…

La grande novità che Pirelli, in concordo con la Formula 1, ha portato nel 2022, ovvero le gomme da 18″, ha chiaramente portato team e piloti a doversi, per così dire, abituare ad una situazione alquanto diversa. Gomme più grandi, e ovviamente diversa conformazione e struttura interna degli pneumatici. Il tutto che poi si traduceva in diverso feeling e guidabilità per i piloti. Poco male per Verstappen e colleghi.

Dopotutto, avendo 20 professionisti di altissimo livello in griglia, ben poco ci è voluto affinché i piloti si adattassero a questo importante cambiamento, con tutti i pro ed i contro che ha potuto comportare.

Se vogliamo, per esempio, fare un focus su uno di questi, Max Verstappen, tralasciando l’esito della stagione 2022, a primo impatto pareva potesse trovarsi in difficoltà con un simil cambiamento. Si, perché, le nuove gomme da 18″ parevano potersi adattare meglio a coloro che prediligono una monoposto sottosterzante. Cosa che a Max sappiamo non piacere più di tanto. Ma come detto stiamo parlando di uno, se non il – attualmente – pilota più forte del mondo.

Muso ben puntato e sovrasterzo, sono queste le caratteristiche più congeniali al due volte campione del mondo. Motivo per cui, ad inizio 2022, lo abbiamo visto faticare un po’ a trovare la quadra della sua monoposto, specialmente in qualifica. E con Pirelli che ha già annunciato dei cambiamenti per il 2023, con l’obiettivo di ridurre il sottosterzo e migliorare l’anteriore, beh, appare ovvio che queste potrebbero essere direttive molto gradite a Max.

#F1 | @Mario_Isola, responsabile di @pirellisport , ha annunciato che le gomme 2023 per la #Formula1 saranno realizzate per ridurre il sottosterzo e sarà introdotta una nuova mescola, la C0. Ecco a cosa servirà.https://t.co/ftZpOofm8R — Motorsport.com Italia (@Motorsport_IT) November 27, 2022

Il bicampione del mondo: “Credo che le gomme 2023 saranno migliori”

Nell’arco del super evento Red Bull di presentazione della RB19, anche i due piloti – tre se ci vogliamo mettere il pilota di riserva, Daniel Ricciardo – hanno preso la parola. E max Verstappen è intervenuto proprio a riguardo.

“Il nostro grande problema lo scorso anno è stato il peso della vettura, il che si ripercuoteva anche sull’anteriore della nostra monoposto. Poi, quando abbiamo cominciato a liberarci del peso, le cose hanno iniziato a girare meglio, con la macchina molto più agile e semplice da spingere.”

“E’ anche la ragione del perché ero così veloce lo scorso anno. Non sono mai riuscito a spingere forte una vettura che fosse sottosterzante.”

“Con i nuovi pneumatici Pirelli, credo che le cose saranno un po’ diverse. Migliori, in realtà. Ovviamente, non ho molta esperienza per dirlo, solo i test di Abu Dhabi. Vedremo come si comporteranno nel resto dei circuiti. Sappiamo come le condizioni meteo e le località dove corriamo sono molto varie, quindi non resta che testare sul campo e vedere come risponderanno.”

E con la nuova stagione che si avvicina sempre di più, anche Pirelli sta limando gli ultimi dettagli per farsi trovare pronta. Sappiamo come abbia testato settimana scorsa il proprio prodotto con Mercedes. Ma anche Alpha Tauri, specialmente con le gomme da bagnato. Abbiamo poi visto nuovamente Mercedes all’azione, insieme con Aston Martin nel circuito di Jerez. Insomma, motori e gomme si stanno riscaldando per una super stagione!