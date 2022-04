Mondiale F1, la situazione prima del GP di Emilia Romagna

Come cambia la classifica dei piloti e dei costruttori dopo il GP d’Australia? Cosa ci dobbiamo aspettare dalla gara di Imola? Proviamo a rispondere a una serie di interrogativi con l’aiuto degli esperti

Prima la Ferrari, con Leclerc che strappa il miglior tempo in 1 ora, 27 minuti e 46 secondi. Seconda la Red Bull di Perez prima della doppietta della Mercedes con Russel e Hamilton al terzo e quarto posto. Una vittoria fondamentale per il pilota della scuderia italiana, capace di partire dalla pole position e mantenere la testa della gara fino all’ultimo dei 58 giri. Seconda vittoria nelle ultime tre corse, una statistica che gli permette di restare in testa alla classifica piloti con 71 punti. “Primo ‘grande Slam’ in carriera, inoltre – fanno notare gli esperti della redazione di Gaming Insider – ovvero la tripletta di pole position, giro veloce e vittoria. Simbolo di uno stato di forma che non può veramente passare inosservato”.

Il punto sulle classifiche

Leclerc guida una classifica piloti ben definita che vede al secondo posto, lontano 34 punti, Russel, che supera di sole tre lunghezze Sainz. Fino alla decima posizione troviamo Perez, Hamilton, Verstappen, Ocon, Norris, Magnussen e Bottas a pari merito e infine Ricciardo.

Situazione analoga nella classifica costruttori, guidata dalla Ferrari con 104 punti, davanti alla Mercedes con 65 e la Red Bull a 55.

Le quote della Formula 1

Ma cosa dicono gli scommettitori? Come solo le quote della Formula 1? Lo abbiamo chiesto ancora una volta agli esperti di Gaming Insider: “In testa, ovviamente, c’è Leclerc la cui vittoria viene pagata 1.60 volte la posta. Hamilton è ad oggi bancato tra i 7.50 e i 11.00, altre quote interessanti sono Verstappen, che si paga 3 volte la posta, e Sainz, bancato a 20. Quote simili anche per Russel e Perez, messi in lavagna a 25.00”.

È veramente dunque l’anno buono per la Ferrari? Sembrerebbe di sì dalle ultime prestazioni delle sue macchine e dei suoi piloti. “Ci credono anche i bookmakers, che quotano il suo successo a 1.65 rispetto ai 6.50 della Mercedes o i 2.75 della Red Bull”. Insomma, molto potrà dire il GP di Imola. Un Gran Premio che da sempre significa molto per la Ferrari. Un Gran Premio che è da sempre considerato una partita in casa per gli appassionati. Speriamo adesso che lo sia davvero.