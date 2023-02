McLaren, sarà una mondiale in salita?

Durante i test pre-stagionali in Bahrain si è notata una McLaren in grande difficoltà. Un aspetto di cui la scuderia ne era a conoscenza già durante la presentazione della monoposto lo scorso 13 Febbraio

Sarà un mondiale tutto in salita per McLaren? Dopo la presentazione della MCL60, il team principal Andrea Stella ha subito espresso le forti perplessità sul progetto della nuova monoposto. Siamo giunti al terzo ed ultimo giorno dei test pre-stagionali svoltesi in Bahrain. La monoposto britannica è subito sembrata una vettura molto “sconnessa”. A dare conferma delle grosse difficoltà è stato il CEO del team, Zak Brown

“L’anno scorso avevamo alcuni obiettivi chiari in termini di sviluppo che avevano a che fare con l’efficienza aerodinamica, alcuni sviluppi legati allo sfruttamento delle gomme, e obiettivi per migliorare il bilanciamento” ha affermato – “La realtà è che la maggior parte di questi obiettivi sono stati raggiunti. L’obiettivo principale è migliorare in termini di efficienza aerodinamica la vettura”

Una McLaren pronta al riscatto?

Il team principal della scuderia britannica, Andrea Stella, ha espresso le sue considerazioni sulla delicata situazione che sta affrontando la squadra in questo inizio di stagione: “ Non abbiamo fatto un passo indietro. Semplicemente non ci siamo sviluppati abbastanza . Penso che vedremo ancora una volta il centro della classifica molto compatto, sarà una dura lotta.” ha affermato- ” Il nostro obiettivo è ritornare ad essere la quarta forza. Al momento, non lo siamo.” Una stagione che si preannuncia in salita, con i team rivali come Aston Martin e Alfa Romeo che sembrano avere un altro passo.

Ma il mondiale non si conclude mai alla prima gara e la McLaren lo sa bene. L’ingegnere italiano è difatti fiducioso dei nuovi pacchetti di sviluppo. Soluzioni che porteranno a Lando Norris e Oscar Piastri il giusto riscatto in pista: “Riusciremo a trovare il giusto equilibrio nella vettura e ritornare a lottare nella top 5″ ha affermato. Riuscirà la scuderia britannica a risalire in classifica?