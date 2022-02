Lego e Mercedes, il nuovo set ci porta direttamente in pista

Dall’unione tra Lego e Mercedes è nato il nuovo set della linea Speed Champions con protagoniste la W12 e la Project One

A partire dal prossimo primo marzo i tifosi di tutto il mondo potranno vantarsi di possedere una Mercedes AMG F1 W12 E Performance nel proprio salotto. Prima di esporla però ognuno potrà godere del privilegio di costruirsela da sé. Si perché grazie al nuovo set della linea Speed Champions la facility delle Silver Arrows si sposta direttamente da Brackley a casa nostra. Grazie ad una nuova partnership tra Lego e Mercedes questa primavera farà il proprio esordio nella gamma dell’azienda danese un doppio set contenente la monoposto vincitrice del mondiale costruttori W12 e la concept car di prossima produzione Project One.

Sul sito Lego è già possibile ammirare in anteprima il contenuto del set, il cui prezzo di listino risulta essere 39,99 euro. Per accontentare proprio tutti i tifosi delle Frecce d’Argento nel pack saranno presenti sia Lewis Hamilton che Valtteri Bottas. Tramite un veloce cambio di setup (e di acconciatura) sarà infatti possibile avere la monoposto dell’uno o dell’altro con il rispettivo pilota in miniatura.

LEGO E FORMULA 1

Non è la prima volta che la casa produttrice di mattoncini più famosa del mondo dedica un set ad una scuderia o ad una monoposto della Massima Serie. Nel 2017, sempre in partnership con la scuderia di Brackley, il set Lego 75883 ci portava direttamente nel box Mercedes. Oltre alle due vetture – e le due rispettive minifigures – di Hamilton e Rosberg, erano presenti anche piazzola del pit stop, muretto, podio e i corrispettivi in mattoncini di Toto Wolff e Angela Cullen!

La partnership però più duratura tra la Lego e un team di Formula 1 è sicuramente quella con Ferrari. Il primo set incentrato su una vettura di Maranello risale al 1998. Molti sono stati i risultati di questa collaborazione, alcuni delle quali davvero stupefacenti. Impossibile non menzionare ad esempio il set 8654 del 2005, lo “Scuderia Ferrari truck”: una riproduzione del camion delle Rosse completamente apribile con alloggiamento per una monoposto. Nel 2007 invece i Tifosi hanno potuto mettere mano sul garage completo della Ferrari disponibile in due versioni, quella dedicata alle coppie Massa-Schumacher e Massa-Raikkonen.

Numerosi sono stati poi i box dedicati alle singole monoposto. Di tutto rispetto il set numero 8461 del 2002 della Williams oppure quello targato Ferrari del 2008 della vettura vincitrice del campionato costruttori. Ultima in ordine di apparizione è la riproduzione della Renault R.S.17, dall’esorbitante prezzo di listino di 350 dollari. In realtà la Formula 1 non è l’unica serie a poter godere di una rappresentazione nel mondo Lego. Sempre della linea Speed Champions fanno infatti parte il set 76898 della Formula E Jaguar Racing GEN2 e il set 75887 della Porsche Hybrid 919, protagonista della categoria LMP1 del WEC.