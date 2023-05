La permanenza di Imola e Monza nel Circus è a rischio?

La permanenza nel calendario di Formula 1 del Gran Premio dell’Emilia Romagna a Imola e di quello d’Italia a Monza è a rischio?

Imola e Monza a rischio? Non averle più in calendario sembra un eufemismo, infatti il governo italiano è determinato a mantenere i suoi due eventi nella programmazione del Circus. Non si tratta di un’indiscrezione, ma piuttosto di una dichiarazione d’intenti. Dichiarazione fatta da Matteo Salvini, Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture, e Antonio Tajani, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, durante la presentazione tenutasi ieri dell’evento in Emilia Romagna.

“Il Gran Premio è sinonimo di lavoro, turismo, bellezza e ricchezza. L’obiettivo è garantire il futuro sia di Imola che di Monza, che devono assolutamente coesistere. Stiamo lavorando per garantire la sostenibilità e la salvaguardia dell’ambiente, ma il rombo dei motori regala emozioni indescrivibili e insostituibili. Seppur, siamo consapevoli del fastidio che può arrecare ad alcuni”, ha così dichiarato Matteo Salvini. Tali dichiarazioni supportano anche la fiorente industria di auto sportive ed esclusive della zona, capeggiata da Ferrari e Lamborghini.

Serve concretezza, altrimenti…

Il Ministro Tajani, dal canto suo, ha aggiunto: “Il forte impatto internazionale della Formula 1 rende questi Gran Premi una straordinaria occasione per promuovere l’Italia all’estero. Sostenerli è una priorità del governo, perché offrono un’immagine dinamica, creativa e vincente del Paese. I grandi eventi sportivi, come il Giro d’Italia, la Ryder Cup, i campionati di nuoto a Roma svolgono appunto un’attività promozionale per quel che riguarda le eccellenze italiane. C’è tutta una serie di eventi che sosterremo e che si concluderanno con Expo 2030 a Roma”.

Le dichiarazioni d’intenti per quanto utili, però non bastano, perché servono i fatti. Ricordiamo che la gara brianzola ha attraversato molte difficoltà per ottenere i rinnovi contrattuali e l’ACI ha più volte ribadito che per mantenere l’evento è necessario avere le giuste garanzie dal governo. Stesso discorso per Imola, che dopo un periodo di discontinuità è tornata in calendario dopo la Pandemia di Covid-19.