GP Ungheria, qualifica: dominio Mercedes, Hamilton in pole

Hamilton ottiene la pole position nella qualifica del GP di Ungheria firmando la novantesima partenza al palo

Mercedes distrugge i rivali rifilando un secondo a a tutti gli avversari e monopolizza la prima fila del GP di Ungheria. Lewis Hamilton con un tempo di 1:13.447 ha demolito il record della pista precedendo di un decimo il compagno di team Valtteri Bottas. Pole numero novanta per l’anglo caraibico. Seconda fila tutta targata Racing Point con Lance Stroll che a sorpresa a preceduto Sergio Perez anche in questo caso per poco più di un decimo.

Passi avanti per la Ferrari che scatterà dalla terza fila con Sebastian Vettel di pochi millesimi davanti a Charles Leclerc. Progessi incoraggianti per il team di Maranello che riesce anche a precedere una Red Bull estremamente in difficoltà. Max Verstappen è solamente settimo, mentre Alexander Albon non è nemmeno riuscito a entrare in Q3. Continua a ben figurare la McLaren in ottava e nona posizione con Lando Norris e Carlos Sainz. Decimo per Pierre Gasly che, nonostante qualche problema al power unit, ha ottenuto una prestazione decisamente superiore al suo compagno di team.

Russell magico è dodicesimo, smacco Albon che scatterà tredicesimo

La sorpresa della Q2 è stata senza dubbio la Williams che è riuscita a portare entrambe le monoposto all’interno della tagliola. Il britannico George Russell conferma quanto fatto sul bagnato in Stiria e scatterà dalla dodicesima posizione, precedendo un deludentissimo Alexander Albon, tredicesimo. Fuori entrambe le Renault con Ricciardo undicesimo e Ocon quattordicesimo, quindicesimo e miglior risultato in carriera per Nicholas Latifi.

Disastro Alfa Romeo nel Q1, Raikkonen e Giovinazzi scatteranno dall’ultima fila

Non si sono qualificate per il Q2 le due Haas così come le due Alfa Romeo assieme alla Alpha Tauri di Daniil Kvyat. Kevin Magnussen scatterà dalla sedicesima casella con Kvyat a dividere le due monoposto americane. Disastrosa la prova delle due Alfa Romeo che domani chiuderanno l’ultima fila. Antonio Giovinazzi scatterà diciannovesimo mentre Kimi Raikkonen mestamente dall’ultima posizione.

Seguiteci su Instagram per tutti gli aggiornamenti in diretta!