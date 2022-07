GP Ungheria, l’ordine d’arrivo all’Hungaroring

Verstappen vince e mette un’ipoteca sul titolo. Male Ferrari che ora deve guardarsi le spalle da Mercedes. Ecco l’ordine di arrivo del GP d’Ungheria

Partendo dalla decima piazza serviva un’impresa a Max Verstappen, in quella che sarebbe dovuta essere una domenica in cui limitare i danni. Invece, grazie ad una strategia perfetta di Red Bull, l’olandese vince a Budapest e allunga la sua leadership a 80 punti su Charles Leclerc. Il monegasco si è visto ancora una volta penalizzato da scelte assolutamente rivedibili del muretto ferrarista e chiude sesto nell’ordine d’arrivo del GP d’Ungheria. Nonostante il quarto posto finale di Carlos Sainz, Ferrari dovrà analizzare e capire il perchè di una F1-75 mai realmente competitiva con qualsiasi mescola utilizzata.

La Rossa dovrà cominciare anche a guardarsi seriamente le spalle da una Mercedes in crescita, che ancora una volta massimizza il risultato completando il podio. Hamilton e Russell, rispettivamente secondo e terzo così come in Francia, hanno mostrato un passo sorprendente rispetto a quanto mostrato nei giorni precedenti. Anche se non è riuscito a mantenere la prima posizione, il giovane poleman ha avuto comunque un buon ritmo, guidando la gara per trenta giri. Questo risultato porta così il team di Brackley nella classifica Costruttori a sole trenta lunghezze di distanza da quello di Maranello.

Chiude la top five l’altra Red Bull di Sergio Perez, rimediando a quella che era stata una qualifica disastrosa. Settimo al traguardo Lando Norris, protagonista di un ottimo fine settimana. Dietro al britannico troviamo entrambe le Alpine di Alonso e Ocon che permettono al team francese di guadagnare altri punti preziosi nei confronti di McLaren. Mette una pezza al suo weekend Sebastian Vettel, portando la sua Aston Martin in zona punti ai danni del compagno di squadra Stroll.

What a effort P1 and P5 on Sunday #HungarianGP pic.twitter.com/cKVWZlB76A — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) July 31, 2022

Blackout totale per AlphaTauri e Haas, non pervenute al pari della Williams. Ricciardo, dopo una buona prima parte di gara, paga la scelta di McLaren

Meglio delle ultime gare Pierre Gasly che però conclude il suo weekend con un altro zero. Gara anonima da parte di Alfa Romeo: Zhou chiude tredicesimo, mentre Bottas a due giri dal termine è stato costretto al ritiro a causa di un’improvvisa perdita di potenza. Weekend negativo per la Haas, con Mick Schumacher che conclude quattordicesimo davanti a Magnussen, ricordando che il giovane figlio d’arte non montava gli aggiornamenti sulla sua vettura a differenza del danese.

Nel sandwich del team capitanato da Günther Steiner finisce Daniel Ricciardo. L’australiano dopo essersi reso protagonista di una buona prima parte di gara, con tanto di doppio sorpasso all’esterno ai danni delle Alpine, paga la strategia della gomma dura e scivola fuori dalla zona punti. Diciassettesima e diciottesima posizione per le due Williams di Albon e Latifi, davanti a Yuki Tsunoda resosi protagonista di un testacoda che lo ha costretto a effettuare una sosta in più, rovinando di fatto la sua corsa.

Il Circus va ora in vacanza per tre settimane: l’appuntamento è per l’ultimo weekend di agosto a Spa. La tappa belga aprirà una tripletta, completata poi dal Gran Premio d’Olanda e da Monza, diventata a questo punto spartiacque decisivo per le residue speranze mondiali della Ferrari nel tentativo di provare a riprendere Verstappen e la sua Red Bull.