GP Turchia, Perez: “Un toccasana per tutto il team”

Al termine di un GP Turchia incredibile, condizionato da una pista bagnata, Sergio Perez conquista il secondo posto e sale sul podio con Hamilton e Vettel

Che gara! Si è da poco concluso il GP Turchia, condizionato da una pista bagnata a causa della pioggia. Una gara pazza ed emozionante, imprevedibile fin dalla partenza. Al traguardo nelle prime tre posizioni troviamo Lewis Hamilton, Sergio Perez e Sebastian Vettel.

Sergio Perez scattava dalla terza posizione, alle spalle del poleman Lance Stroll con la seconda Racing Point e di Max Verstappen con la Red Bull. Fin dai primi giri, le due Racing Point in prima e seconda posizione, dettano il passo con un buon margine di vantaggio, che purtroppo non è bastato a frenare la gara degli avversari, in primis Lewis Hamilton protagonista di un’incredibile rimonta.

Ultimi giri vissuti da cardiopalma, con la Racing Point di Sergio Perez in lotta con le Ferrari di Charles Leclerc e di Sebastian Vettel, autori a loro volta di una bellissima rimonta. Al traguardo il messicano riesce a portarsi a casa la seconda posizione, mentre alle sue spalle i due ferraristi si contendono il terzo gradino del podio, finito nelle mani di Sebastian Vettel.

CHECO: “BELLA SFIDA CON LECLERC”



Le prime parole di Sergio Perez subito dopo essere sceso dalla sua Racing Point, al termine delle qualifiche del GP Turchia: “È stato incredibile. Ho detto al mio team via radio che sarebbe bastato un altro giro in più con quelle gomme e sarebbero esplose. È stato difficile, era come guidare sul ghiaccio”.

“Tuttavia è stata una gara interessante, siamo riusciti a gestire bene tutto. Credo che il team abbia fatto un lavoro fantastico, in termini di strategia e di lettura della gara. Ma credo che Lewis oggi fosse estremamente forte, verso la fine ci abbiamo provato, ma siamo riusciti lo stesso a portare a casa un bel risultato“.

In conclusione: “Con Max non vedevo niente negli specchietti, erano pieni di nebbia. All’improvviso ho visto Max [Verstappen] che andava largo ed è scomparso. Poi lo stesso con Charles alla fine, non pensavo che fosse così vicino a me, non me ne sono accorto. All’ultimo giro è stata una bella battaglia con lui, lui mi ha superato alla curva 9 e io l’ho ripassato alla 11. È stata una gara caotica, ma molto positiva per noi. Un bel toccasana per tutto il team questo risultato a poche gare dalla fine. Per quanto mi riguarda, è importante concludere bene”.