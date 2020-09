GP Toscana, Bottas: “Sono molto deluso”

Una gara strana quella di Valtteri Bottas, che bravo nella prima partenza, meno nelle altre due. Alla fine il finlandese si è dovuto accontentare della seconda posizione

Un GP di Toscana molto strano per Valtteri Bottas, che nelle interviste prima del podio ha detto di essere molto deluso per non essere riuscito a portare a casa la vittoria. Al via per il finlandese le cose si erano messe bene, con un ottimo spunto che gli avevano permesso di sopravanzare il compagno di squadra. I tanti incidenti e la successiva ripartenza dopo la bandiera rossa, però, ha sparigliato i piani di Bottas che non è riuscito a difendersi dall’attacco di Hamilton.

“Sono molto deluso. La partenza è stata da sogno, poi ho tenuto bene anche dopo la prima ripartenza dalla Safety Car. E’ stata una gara così strana che non ricordo neppure bene tutte le varie fasi. Una volta che ho perso la posizione alla seconda ripartenza non ho più avuto chance. Oggi non è andata bene anche se ero veloce. Siamo a metà campionato e devo continuare a spingere, posso ancora migliorare. Ho perso diverse Pole per pochi centesimi e devo riuscire a portare quei pochi centesimi dalla mia parte”.

Bottas proverà a riscattarsi sul circuito di Sochi, uno dei suoi preferiti, dove ha anche conquistato la prima vittoria in carriera. Nella classifica del mondiale, però, Hamilton ha ancora una volta allungato, portando a 55 le lunghezze di vantaggio. Se il finlandese vuol provare a tenere vivo il mondiale non può più sbagliare niente.