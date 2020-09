GP Toscana, Albon: “Finalmente posso respirare”

Partito dalla 4° posizione in griglia di partenza, al termine del GP Toscana Alex Albon ha conquistato il primo podio della carriera, salendo sul 3° gradino

Oggi è andata in scena la prima edizione del GP Toscana di Formula 1 sul circuito del Mugello. Sono stati 59 i giri previsti in totale per questa nona prova del mondiale 2020, durante i quali è successo di tutto, con numerosi ritiri e ben tre ripartenze, due delle quali dopo una bandiera rossa. Al termine di questa movimentata gara, troviamo Lewis Hamilton vincitore con la Mercedes, seguito da Valtteri Bottas anch’egli su Mercedes e Alex Albon giunto in terza posizione con la Red Bull.

Per l’anglo-thailandese si tratta del suo primo podio in carriera in Formula 1, ottenuto al termine di una gara combattuta sia in attacco che in difesa, soprattutto nei giri finali riuscendo a non farsi superare da un arrembante Daniel Ricciardo con la Renault.

Un risultato che in questa fase di campionato, serviva ad Alex Albon che sta cercando di difendere il suo sedile per il prossimo anno, e allo stesso tempo anche alla Red Bull, che saluta il Mugello con il ritiro di Max Verstappen nelle fasi iniziali della gara coinvolto in un tamponamento.

ALEX: “NEI SETTORI AL ALTA VELOCITA’ SI SENTONO MOLTO LE FORZE G”

“È stato molto bello. Ho fatto un duro lavoro per arrivare fino a qui. È stata davvero dura. Ci siamo davvero impegnati, però sono molto contento e posso finalmente respirare. È una bella sensazione,” così le prime parole di Alexander Albon ai microfoni di David Coulthard.

La gara è stata caratterizzata da numerose ripartenze, il che sarà stato sicuramente dura fisicamente per i piloti insieme alle caratteristiche della pista. A questo proposito David Coulthard ha chiesto ad Albon, quanto sia stata fisicamente dura all’interno della macchina, visto anche il clima caldo che oggi c’è stato: “Beh, in realtà mi aspettavo che fosse peggio a livello fisico. Alla fine siamo riusciti a portarla a casa abbastanza facilmente. Nei settori ad alta velocità si sentono molto le forze G, ma in generale siamo riusciti a reggerle abbastanza bene, perciò sono contento”.

Alex Albon è conosciuto per essere un pilota molto istintivo, soprattutto quando è in lotta. Nel corso della gara, si è dovuto confrontare con Daniel Ricciardo, un altro pilota piuttosto istintivo in queste fasi, riuscendo a rispondere ai suoi attacchi e proteggere la terza posizione.

“È stato bello. Penso che siamo riusciti a fare dei bei sorpassi in questa gara, è stato molto bello e divertente guidare su questa pista,” ha così risposto il pilota della Red Bull in conclusione, prima di dirigersi verso il podio.