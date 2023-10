GP Stati Uniti, Verstappen: “Domani la gara sarà interessante”

Verstappen vince anche la Sprint Race del GP degli Stati Uniti, dopo una manovra al limite su Leclerc e un’ottima gestione della gara

Sul circuito degli Stati Uniti si è accesa la sfida in vista del GP degli Stati Uniti di questa sera, che data la griglia di partenza sarà piuttosto interessante. Se oggi Max Verstappen scatterà dalla sesta casella, determinato a risalire fino alle prime posizioni, ieri ha mantenuto la testa della gara dall’inizio alla fine, nonostante qualcuno degli altri piloti abbia cercato di dargli del filo da torcere. Ma, come ci si aspetta dal neo campione del mondo, l’olandese non si è fatto sorprendere, concretizzando un’altra spettacolare vittoria.

UNA GARA (QUASI) IN SOLITARIA

Uno dei piloti che ha cercato di spodestare Verstappen dalla posizione di leader è stato Charles Leclerc. In curva 1 l’olandese si è dovuto difendere dall’attacco del monegasco, gestendo poi il proprio passo gara. “Duello con Leclerc?“, ha dichiarato al termine della Sprint Race degli Stati Uniti, “La mia manovra è stata al limite, ma c’era tanto spazio verso curva 1 e questo sicuramente aiuta. Dopodiché abbiamo potuto fare la nostra gara sul passo. Io poi mi sono divertito un po’ alla fine, spingendo un po’ di più“.

Ma Leclerc non è stato l’unico pilota a dare del filo da torcere a Verstappen. Anche Lewis Hamilton ha fatto la sua parte, tenendosi sotto al secondo nella prima fase di gara. “Difficoltà? Per qualche giro ho avuto Hamilton sotto il secondo, quindi ho dovuto un po’ controllare nelle zone di frenata. Il DRS in rettilineo è parecchio potente. Una volta che sono uscito dalla zona DRS abbiamo impostato il nostro ritmo e il passo della macchina oggi era molto buono“, ha sottolineato Verstappen.

Il GP degli Stati Uniti di questa sera sarà però diversa anche in termini di sfide da affrontare, perché Verstappen scatterà dalla sesta piazza. Ovviamente l’obiettivo sarà quello di risalire le posizioni della griglia senza lasciarsi sorprendere ma, non avendo nulla da perdere, sarà una fida divertente e interessante da vedere, nella speranza di vedere qualche bel sorpasso e qualche bella azione in pista.