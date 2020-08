GP Spagna, qualifiche: Hamilton firma la pole n. 92

Non è mai stata in dubbio la supremazia del pilota inglese, leader in ogni sezione della qualifica, dalla Q1 alla Q3

L’unica minaccia, per Hamilton, è giunta dal compagno Valtteri Bottas, che ha messo insieme un giro convincente durante il suo ultimo tentativo, che l’ha portato a fermarsi a soli 59 millesimi dal britannico. Per il 6 volte iridato, dunque, continua la fuga solitaria nel primato per numero di pole position: questa è la sua numero 92, un dato stupefacente, se consideriamo che il secondo di tutti i tempi, Michael Schumacher, ne conta 68. Terza piazzola di partenza per Max Verstappen, che sperava nel caldo quale alleato per la sua RB16 e invece deve accontentarsi di accusare uno svantaggio dalle W11 maggiore rispetto alle aspettative: ben 7 decimi.

Buona prestazione anche per le Racing Point, che vedono Sergio Perez 4° e Lance Stroll 5°, con ritardi da Hamilton sull’ordine del secondo. Alex Albon termina 6°, Sainz la spunta finalmente su Norris e si piazza settimo nel GP di casa, mentre chiudono la top 10 Charles Leclerc, 9°, e Pierre Gasly. Ci si aspettava forse di più dal monegasco, che però via radio, nel giro di lancio prima dell’ultimo flying lap, ha detto di lamentare un comportamento strano della sua power unit.

COSÌ LA Q2

Solo 11° Sebastian Vettel, eliminato in Q2 per l’ennesima volta e con il rammarico di avere mancato l’ingresso nell’ultima tagliola per soli 2 millesimi da Norris. Per il tedesco un giro di qualifica tutt’altro che sensazionale, complice una monoposto che sembra non permettergli di portare abbastanza velocità a centro curva, e pure in fase di accelerazione la SF1000 di Seb è ben lontana dal restituire al pilota il feeling ideale. Ma la seconda sezione riserva altri eliminati illustri: a parte l’AlphaTauri di Kvyat, 12°, colpisce la scarsa velocità delle due Renault. La casa della Losanga ha visto Daniel Ricciardo solo 13° ed Esteban Ocon addirittura 15°, più lento pure dell’Alfa Romeo di Raikkonen, che alla fine ottiene un dignitoso 14° crono.

COSÌ LA Q1

Prima tagliola di eliminazione dominata da Hamilton, che precede Perez, Verstappen e Bottas. Vengono eliminate le due Haas, con Magnussen 16° seguito da Grosjean, e le due Williams: 18° Russell e 19° il rookie Latifi. Eliminazione anche per il nostro Antonio Giovinazzi, che si ritrova in fondo al gruppo in 20esima posizione. Va meglio al suo compagno di squadra Raikkonen, in grado di strappare l’ingresso in Q2 con il 15° tempo, a solo mezzo secondo dalla Racing Point di Perez.