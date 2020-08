GP Spagna, Bottas: “Partenza sbagliata, sono deluso”

Una partenza non sufficientemente aggressiva. E, dopo questa, per Valtteri Bottas non è mai arrivato il momento giusto per attaccare prima Max Verstappen e poi il compagno di squadra. Unica magra consolazione, aver soffiato il giro più veloce a Lewis Hamilton, dopo essere tornato ai box per montare gomma media e cercare almeno di raggiungere quel traguardo. Per il finlandese, quindi, la gara spagnola è stata deludente. Nelle dichiarazioni rilasciate immediatamente dopo la fine del GP di Spagna, Bottas ha cercato di spiegare il motivo della sua prestazione, apparendo visivamente in disappunto per il risultato ottenuto.

LAP 1/66

A slow start by Bottas as he drops to P5, behind the two Racing Points

He does get back past Perez but is down in P4 from P2#SpanishGP 🇪🇸 #F1 pic.twitter.com/rV7jmuoV9i

