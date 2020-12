GP Sakhir, Ocon: “Ho pianto sul traguardo”

Esteban Ocon conclude il GP di Sakhir in seconda posizione e conquista il primo podio in carriera, il terzo per Renault nel 2020

In un GP di Sakhir chiuso e riaperto più volte, alla fine tra i tanti la spunta anche Esteban Ocon. Il francese della Renault conduce un’ottima gara e chiude in seconda posizione per il primo podio in carriera. Il ventiquattrenne di Evreux può dirsi dunque soddisfatto del suo secondo weekend bahreinita. Fuori dalla Q3 per quasi due decimi, Ocon scatta in undicesima posizione ma è abile nello sfruttare il regime di safety car richiamata fuori da Aitken. Si inserirsce tra le due Racing Point ed è favorito dal madornale errore del box Mercedes.

“Non ho parole” – afferma il francese – “ho pianto sulla linea del traguardo per quanto sono emozionato. E’ stata una stagione molto difficile per noi. Tutto il lavoro fatto non ha sempre ripagato ma abbiamo continuato a spingere e lavorare. E’ stato bellissimo ottenere questo risultato. Quando sai che c’è qualcuno che crede in te raggiungere certi risultati è anche più bello. Per me essere riuscito ad ottenere un podio è una grande soddisfazione“. Ocon può dunque allontanare almeno per il momento i fantasmi legati al paragone con il compagno di squadra Ricciardo.

Nel 2020 l’ex-pilota Red Bull ha sempre tenuto il francese dietro in qualifica e grazie a lui sono anche arrivati i primi due podi per la scuderia di Enstone dal suo ritorno nella Massima Serie. Per Ocon questo risultato può rappresentare un ottimo punto di partenza per la prossima stagione, quando sarà affiancato da un certo Fernando Alonso. “Daniel è stato ovviamente un punto di riferimento fantastico per il team, ma credo di essere riuscito ad avvicinarmi a lui e a migliorarmi, ottenendo così il mio miglior risultato”.